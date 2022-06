El Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja de Lotería Nacional deja más de 500.000 euros en Zaragoza

El Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja de Lotería Nacional de este sábado ha repartido 525.000 euros entre 70 zaragozanos. La administración 81 de la capital aragonesa, situada en la avenida Salvador Allende (en el interior del supermercado La plaza de Día), ha sido agraciada con el cuarto premio de este sorteo. La administradora ha vendido siete series del número 61.278. Cada una está premiada con 75.000 euros.

"Es un número que tengo abonado y que llevan comprando 20 años unas 70 personas. Estamos muy contentos y ya me ha dado tiempo a llamar a algunos de los agraciados. A algunos les he pillado trabajando y no se lo creían. Están muy contentos", ha subrayado emocionada la administradora, Gema Diarte, que cree que el lunes verá a todos los clientes premiados. "Hace especial ilusión porque llevan toda la vida jugando a este número y nos conocemos muy bien. Soy consciente de sus problemas y se perfectamente cómo es su día a día", ha explicado, al mismo tiempo que ha insistido en que "son muy fieles, nunca fallan".

"Estamos en racha ahora mismo", sostiene Diarte. Y es que hace menos de dos meses repartieron 56.000 euros en la Bonoloto. "Estamos muy felices porque nos encanta dar felicidad entre nuestros clientes. Muchos llevan muchos años creyendo en nosotros", ha asegurado.

Resultados sorteos 3 de junio

Hay varios sorteos semanales manejados por la Organización Nacional de Loterías y Apuestas (ONLAE): Bonoloto, Primitiva, Lotería Nacional, Quiniela, Quinigol, Lototurf, Quíntuple Plus y el Gordo.

Estos son los sorteos celebrados este viernes 3 de junio de 2022.

Los números premiados de Euromillones: 12, 28, 29, 34, 48. Números estrella: 9 y 11. El millón: CTB79739.

Los números de Bonoloto: 3, 8, 16, 22, 29, 41. Complementario: 24. Reintegro: 4.

El cupón de la ONCE corresponde a: 55637. Serie: 077.