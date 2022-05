Un paseo por la ciudad de las flores: "Zaragoza Florece fue el empuje que necesitaba para estudiar floristería"

Subir las escaleras del Batallador es viajar entre gerberas, rosas y strelitzias, rodear la fuente de Neptuno es respirar el aroma del mar junto a cañas de colores y entrar al quiosco de la música es acceder a un paraíso romántico lleno de cascadas florales. Sin duda, es un viaje por la naturaleza, pero en el centro de la ciudad. Zaragoza es desde este jueves la ciudad de las flores. Los artistas más famosos del sector se han dado cita estos días en la capital aragonesa para sorprender con una gran variedad de especies y un inmenso abanico de colores que iluminan no solo el parque Grande sino también otros rincones de la ciudad.

Zaragoza es un escaparate floral. La entrada al parque Grande José Antonio Labordeta es un arcoíris con seis puertas. Una de cada color. Son los primeros detalles que se encuentran zaragozanos y visitantes al acceder y no dejan indiferente a casi nadie. Son pocos los que no se echan la mano al bolsillo o al bolso para coger el móvil y hacer la primera instantánea del día. Pocos metros detrás, se encuentra el nombre con el que se han bautizado estos días, Zaragoza Florece, para que los más despistados sepan por qué Zaragoza se ha llenado de flores.

Dentro del los límites del parque, la escalinata del Batallador se lleva gran parte del protagonismo con más de 10.000 flores. El maestro florista Carlos Curbelo ha recreado 'Reales Victorias'. A través de piezas rectangulares pintadas en oro pretende usar el estilo barroco, aunque con toques más contemporáneos y simular los palacios reales tras la victoria. Tampoco pasa desapercibido el quiosco de la música, con 4.000 flores entre las que destacan las dalias, los crisaltemos, las hortensias y las peonías, ni la fuente de Neptuno, con strelitzias y claveles.

La calle Isabel Zapata Marín es uno de los espacios del parque que se ha unido este año también a la fiesta de las flores. Cientos de personas pasaron ya este jueves por debajo de los túneles hechos con flores cortadas y helechos que ambientan esta calle, que se ha convertido en un lugar de cuento. Y el jardín botánico se ha convertido en el bosque de los sueños, tal y como lo han denominado la Asociación de Empresarios Floristas de Aragón, que han sido los encargados de dar forma a seis árboles.

"Una obra de arte"

Paula Ferrer, en el medio, junto a sus compañeros del grado de Jardinería y Floristería. HA

Zaragoza Florece cumple tan solo su segundo cumpleaños, sin embargo, esconde decenas de historias entre hortensias y crisantenos. El año pasado las flores despertaron la curiosidad y la pasión de más de uno. Es el caso de la joven Paula Ferrer, que ahora quiere trabajar con plantas y flores. "Zaragoza Florece fue el empuje que necesitaba para estudiar floristería. Unos meses después comencé el grado medio que se hace en Movera", explicó.

Ferrer y sus compañeros de clase del grado de jardinería y floristería , Paola Esteba, Ana Elisa Calvo, Saniel Campillos, Nuria Gabasa y Víctor Ruiz, estuvieron este jueves informando a zaragozanos y visitantes sobre todos los entresijos de estos estudios. "El hecho de estar aquí significa poner en valor nuestra futura profesión", señalaron.

Como conocedores de la materia, este grupo de estudiantes valoraron positivamente la exposición. "Las zonas de flores están muy bien distribuidas por todo el parque y por la ciudad. No hay ningún espacio que esté sobrecargado por lo que no se le quita importancia a ninguno de los lugares. Sin duda, está muy bien organizado y pensado", sostuvieron los jóvenes, que insistieron en que es una "buena forma" de promocionar el respeto por la naturaleza.

Mavi Sanz junto a un amigo en la Escalinata del Batallador. HA

Cientos de zaragozanos se pasearon ya este jueves por los diferentes rincones del parque para disfrutar de un paisaje "único", "una obra de arte". "Con este tipo de eventos se pone en valor el Parque Grande y la ciudad de Zaragoza. También se da visibilidad a la profesión de florista. En mi opinión, debería de haber todos los años una muestra así", señaló Mavi Sanz que acudió al parque José Antonio Labordeta durante las primera horas de la mañana para no perderse detalle. "El año pasado recuerdo que vine el domingo y no lo pude disfrutar porque había mucha gente. Por eso dije que este año no me iba a pasar igual", añadió.

La visita de Sanz al parque más conocido de Zaragoza fue especialmente productiva. "Hay un puesto donde explican que hay un grado de jardinería y floristería y también hay cursos del Inaem donde te enseñan a hacer ramos. He pensado que igual me apunto", sostuvo.

Vicente Losa y Mari Carmen Baños en el parque José Antonio Labordeta. HA

Vicente Losa y Mari Carmen Baños, de 80 y 76 años se hicieron este jueves decenas de fotografías por todo el parque José Antonio Labordeta. "Vamos a mandar las imágenes a nuestra familia y amigos que no viven en Zaragoza para que puedan ver lo bonito que han puesto toda esta zona", aseguraron.

Habitualmente, se dan un pequeño paseo, pero este jueves no dudaron en recorrer todas y cada una de las zonas donde se han instalado centros florales. "Es precioso y creo que es bueno para la ciudad de Zaragoza", señalaron.