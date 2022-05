Amplia afluencia de público en el III Salón Home Zaragoza

La tercera edición del III Salón Inmobiliario Home de Zaragoza, organizado por HERALDO con el patrocinio de Ibercaja, empezó este viernes a buen ritmo, con una afluencia de público creciente según avanzaba la tarde, lo que generó colas en algunos de los expositores.

El hotel Palafox es el escenario de una feria en la que siete firmas inmobiliarias presentan más de 20 promociones. Todas en Zaragoza, con la excepción de una en Cambrils y de las viviendas que ofrece en localidades cercanas a la capital aragonesa la promotora Lujama. El resto de firmas presentes son Libra Gestión, Lobe, Coanfi, Plaza 14, Gestión Común y Aedas. Además de ellos tiene una presencia destacada Ibercaja, que ofrece servicios financieros a potenciales clientes de nuevos pisos o chalés.

"Busco un piso de dos o tres habitaciones", apuntaba Beatriz, que ojeaba un folleto mientras esperaba su turno para ser atendida por el comercial de una de las inmobiliarias. "Me había interesado ya por viviendas que ofrecen hace unos meses y ya más recientemente me enviaron un correo electrónico y me citaron aquí para darme información más precisa", añadía.

Parejas jóvenes, algunas con niños pequeños, deambulaban en el espacio habilitado en el hotel Palafox interesándose por las promociones que ofrecían las firmas expositoras. Muchas iban a tiro hecho, con o sin cita previa, y otras preferían conocer todas las opciones posibles para saber si daban con la vivienda que estaban buscando.

Ese era el caso de Javier, que hablaba con un amigo del contenido del suplemento publicado por este diario este viernes que daba cuenta de todas las promociones que se ofertan. "Estoy buscando un piso de unos 90 metros cuadrados para mi pareja y yo mismo", señalaba antes de reconocer que llevan dos meses buscando una vivienda.

El residencial Adarve, ubicado junto a Torre Zaragoza y que cuenta con 258 viviendas, parece ser uno de los productos estrella del salón. Pero otras muchas ofertas no desmerecen nada, entre ellas las diseñadas con el sistema Passivhaus que presenta el grupo Lobe, las de Aedas Homes junto al barrio del AVE o cerca de Rosales del Canal o las ubicadas junto al nuevo parque Miralbueno de Gestión Común.

El Salón Inmobiliario Home Zaragoza parece consolidarse. El certamen registró su primera edición en febrero de 2020, justo antes del inicio de la pandemia. La segunda se retrasó respecto a la fecha inicialmente planeada y se celebró en noviembre de 2021. La tercera, iniciada este viernes, estará abierta este sábado y domingo de 10.00 a 20.00 y no cierra al mediodía.