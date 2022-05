El bus de Zaragoza comienza este lunes su tercera semana de paros con las negociaciones en punto muerto

Casi un mes desde que los trabajadores del bus urbano de Zaragoza retomaron la que ya es la huelga más larga de la historia del servicio y parece que nada haya cambiado. La plantilla iniciará este lunes su tercera semana de paros mientras el conflicto laboral sigue en punto muerto y las negociaciones, totalmente encalladas. Desde el 27 de abril, cuando se reunieron ante el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), la concesionaria Avanza y el comité de empresa no han vuelto a verse las caras, por lo que todo apunta a que la situación no mejorará en los próximos días.

Aquella reunión culminó, por enésima vez, sin acuerdo, y con las posturas para la firma de un nuevo convenio colectivo absolutamente enfrentadas. La compañía planteó una oferta que los representantes sindicales vieron «insuficiente», pese a que aseguran haber «rebajado» sus reivindicaciones, y creen que Avanza «no tiene intención» de poner fin a la huelga. Por su parte, la empresa considera que los trabajadores tienen «unas pretensiones económicas inalcanzables» y que los paros son «injustificables».

El foco del conflicto está en el incremento salarial, para lo que la compañía plantea un 5,5% (1% en 2021, 2,5% en 2022 y 2% en 2023), a lo que se sumaría una cláusula de revisión al final del convenio de hasta un 7%. Desde la empresa defendieron que se trata de una propuesta «muy competitiva» y recordaron que también incluye la descongelación de la antigüedad y pluses de asistencia. «Es una buena oferta. Es cuestión de tiempo que se den cuenta», asegura el director de Avanza Zaragoza, Guillermo Ríos, que culpó al comité de haber «cortado» las negociaciones.

Mediación del Ayuntamiento

Los trabajadores, sin embargo, exigen un 9,5% y apelan a la subida del IPC. «Lo máximo que proponen por año es un 2,5% cuando la patronal dice que se debería llegar al 3,5%», critica el presidente del comité, José Manuel Montañés, que no se muestra confiado en una rápida resolución del conflicto. «No vamos a llamar a la empresa mientras no haga una oferta seria. Tiene pinta de que apuraremos la huelga al 30 de junio y después vendrá mucho más», apunta, y reclama al Ayuntamiento que intervenga. No obstante, la concejal de Movilidad, Natalia Chueca, ha reiterado varias veces que la única potestad del Consistorio es instarles «a ser razonables e intentar llegar a un acuerdo».

Los paros en el servicio se están llevando a cabo en semanas alternas y, normalmente, aquellas en las que no los había ambas partes solían citarse para negociar. Pero esta vez no ha sido así y los últimos días se han desarrollado sin afecciones en el servicio pero también sin ningún avance.

Así las cosas, a partir de hoy las esperas en las marquesinas, que suelen rondar los 10 o 15 minutos, volverán a ser la tónica habitual. Los paros se reparten en tres franjas de una hora cuyo inicio y finalización varían cada día, una circunstancia que ha sido especialmente criticada por Avanza por «generar inseguridad» entre los viajeros. En esta ocasión, afectarán entre las 7.30 y las 8.30, las 13.30 y las 14.30 y las 19.30 y las 20.30.