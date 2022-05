Los bomberos intervienen por una caída de cascotes en la basílica del Pilar

Los Bomberos de Zaragoza han tenido que intervenir este lunes en la Basílica del Pilar por la caída de cascotes que se ha producido en una de las torres. Al parecer, según han informado desde el Ayuntamiento de Zaragoza, el suceso podría haber ocurrido a causa de la dilatación de los materiales constructivos del emblemático templo debido a las altas temperaturas que está soportando estos días la capital aragonesa. No obstante, en principio no ha habido daños importantes y en poco tiempo se ha recuperado la normalidad.

En concreto, los bomberos han recibido el aviso poco antes de las cuatro de la tarde y se han desplazado hasta allí con una autoescala automática de 30 metros y dos unidades de mando y comunicaciones. Se han retirado aproximadamente una hora después, tras comprobar que no había posibilidad de que se produjese ningún otro desprendimiento. La torre afectada es la que se encuentra en la calle de Milagro de Calanda con el paseo de Echegaray y Caballero, la más cercana a la Casa Consistorial.

Desde el gobierno municipal PP-Cs han informado de que lo que se ha desprendido es un trozo del revestimiento exterior que se utiliza para tapar las juntas. Concretamente, se trata del revoco de una de las molduras, hecho de una especie de hormigón ligero. Los bomberos se han encargado de analizar y revisar el punto desde donde ha caído para comprobar que no había nada más suelto, "y no han encontrado nada". "No hay nada que corra ningún riesgo", han recalcado las mismas fuentes.

El caso de la Seo

En 2017 ocurrió un suceso similar aunque en principio más grave en la torre de la Seo. Varios cascotes de recubrimiento cayeron al suelo desde unos 40 o 50 metros de altura, y obligo a los bomberos a descolgarse desde el campanario para asegurar el entorno y retirar los materiales que pudieran suponer un riesgo para los viandantes. En esta ocasión, fue necesario acometer trabajos de reparación porque se encontraron varios elementos deteriorados.