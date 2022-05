La cacatúa Veggie, recuperada a siete kilómetros de su casa en Zaragoza

Veggie se escapó el pasado sábado 7 de mayo de su casa en el barrio zaragozano de Miralbueno. Tras cinco días de búsqueda exhaustiva y gracias a la colaboración ciudadana, han encontrado a la cacatúa ninfa lutina este miércoles a más de siete de kilómetros de su casa, en la zona del Pabellón Siglo XXI, en el barrio Actur. Aunque, no se encuentra en su mejor momento, está ya en casa "descansando y recuperándose", dice satisfecha su dueña, Belén.

Desde el martes por la noche, Belén fijó su búsqueda en el barrio Actur, puesto que una vecina encontró al ave de colores apoyada en su balcón y a través de una amiga que conocía la desaparición de Veggie, se pusieron en contacto con Belén. “Estábamos al 90% seguros de que era Veggie, porque tenía una manchita en el ala”, así que el miércoles recién empezado el día acudió a esa zona de la capital aragonesa.

“Estuvimos, desde las seis de la mañana, buscando, con reclamos, con mijo -una de sus chuches favoritas-”, pero no logró encontrarla, aunque no estaba lejos. A primera hora de la tarde llamaron a Belén, porque un chico que había visto a la cacatúa en la zona del pabellón Siglo XXI, llamó a la Cruz Roja donde conocían su historia. Nadie imaginaba que pudiera llegar tan lejos, ya que "no está acostumbrada a volar muchos kilómetros". Cuando Belén recibió la llamada, “estábamos a 400 metros, cuando llegamos, se la estaban llevando”. Por fin, la búsqueda había terminado.

Ahora Veggie ya está en casa, aunque “malita”, comenta Belén, que la llevó al veterinario para hacerle un chequeo y del que no resultó nada grave, aunque “debe tener parásitos y de todo, pero ya está en casa descansando”. Y, Belén feliz y muy agradecida porque “ha sido un cadena, la hemos encontrado gracias al trabajo de todos”.