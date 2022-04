Un joven busca su implante coclear de más de 6.000 euros que perdió en Zaragoza

En la mañana de este sábado, 30 de abril, en un autobús que se dirigía al Pignatelli y que partía desde Espacio Ebro, el joven Miguel Gallego, de 24 años y jugador de la Selección española de Baloncesto para Sordos y del equipo de Fuentes de Ebro, ha perdido su implante coclear, cuyo coste asciende por encima de los 6.000 euros.

La madre del aragonés, Pilar Carot, asegura que ha contactado con la empresa encargada del autobús, pero no han conseguido localizar el dispositivo. "Eran varias compañías las que tenían contratadas, entonces no nos ha quedado muy claro a cuál llamar. Hemos contactado con todas pero no realizan la limpieza de los autobuses hasta la noche", asegura Carot. Por eso, la familia y amigos de Gallego se han movilizado a través de las redes sociales para tratar de encontrar entre todos este implante, que el joven necesita ya que "sin él, está completamente sordo".

La imagen que compartió el joven en redes sociales. Instagram

"Estoy buscando mi implante coclear, lo perdí en la fiesta fin de carrera FECEM. Creo que fue en el autobús. Por favor, sin él no oigo nada", exclama el joven en su Instagram.

"Se quedó dormido en el bus. Le cuesta mucho despertarse y, cuando llegó a su parada y se bajó del bus, se dio cuenta de que no llevaba el implante en la oreja", relata la madre de Gallego, que había acudido al fin de carrera de su amigo. Además, han contactado con los servicios de recogida de basuras de Zaragoza, pero el dispositivo no ha sido localizado.

"Esperamos encontrarlo porque, además, no tiene otro implante", dice Carot. Este dispositivo electrónico ayuda a las personas a escuchar. Se puede utilizar para personas sordas o que tengan muchas dificultades auditivas. En este caso, se trata de un dispositivo externo, formado por un micrófono o receptor, un procesador de lenguaje y una antena. Esta parte del dispositivo recibe el sonido, lo convierte en una señal eléctrica y lo envía a la parte interna del implante coclear.