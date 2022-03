José Antonio Jiménez, policía nacional: "Hay que gitanizar la universidad, normalizar las cosas"

José Antonio Jiménez, policía nacional zaragozano, es uno de los fundadores de la iniciativa CampusRom en Aragón, que coordina en la actualidad.

Esta entidad de ámbito nacional, que surgió en Barcelona, tiene como objetivo fomentar el acceso a la educación superior entre el alumnado gitano, con una tarea de información y acompañamiento para mayores de 16 años que guía a este colectivo en sus aspiraciones académicas de grado medio o superior de formación profesional, el bachillerato o una titulación universitaria. Esta semana se ha inaugurado una muestra pedagógica que abunda en la historia y cultura del pueblo gitano; consta de una serie de paneles explicativos; la han impulsado la Asociación de Promoción Gitana de Zaragoza y la Asociación de Enseñantes con Gitanos, y puede visitarse en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza hasta el próximo lunes 4 de abril.

Jiménez, que posee titulación universitaria y sigue ampliando su formación en este entorno, está orgulloso de encaminar a chavales de su propia etnia por este camino. “CampusRom comenzó en Barcelona por el impulso de cuatro personas gitanas, entre las cuales figuraba el doctor en Educación Fernando Macías. Ellos evaluaron el problema que suponían las altas tasas de absentismo académico en la comunidad gitana, y pensaron en la posibilidad de un método más empático y cercano para que otros transitasen ese camino de acceso a las aulas. El germen estuvo en el barrio de la Mina de Barcelona, y de ahí salieron educadores, sociólogos, psicólogos… muchos de ellos, además, eran pastores evangélicos”.

En Aragón se miraba hacia CampusRom con curiosidad. “Aquí empezamos con otra aproximación: nos juntamos cuatro gitanos de aquí para dar formación a profesionales en elementos culturales propios de la comunidad gitana que no se conocen tanto, porque exceden los clichés; si se cae en el prejuicio y el estereotipo, y las metodologías educativas parten de esos prejuicios, se va directo al fracaso”.

El coordinador de CampusRom en Aragón cita a unos cuantos referentes positivos en el ámbito académico para la comunidad gitana. “Tenemos a Carmen Jiménez, trabajadora social y educadora en el Ayuntamiento de Zaragoza; Luis Miguel, licenciado en Derecho; Enrique Fernández, ingeniero informático… yo entré en la Policía Nacional en 2008. Cuando contactamos a Fernando Macías y decidimos crear CampusRom Aragón en 2018, redoblamos esfuerzos con las formaciones y charlas; a día de hoy tenemos 50 colaboradores en la red, gitanos en su mayoría aunque no exclusivamente, que hacen aportes divulgativos, ofrecen acciones pedagógicas, comparten investigaciones… además de esa red de apoyo, estamos 15 personas como miembros de la red”.

Exposición pedagógicas sobre cultura e historia gitana en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. HA

Resultados tangibles

CampusRom ha firmado convenios Expertia y Universia con la Fundación Cultural Privada Empresa-Universidad De Zaragoza (FEUZ), en virtud de los cuales hay una cesión de alumnos universitarios de Magisterio en Primaria y Educación Infantil para que impartan clases de refuerzo a niños y niñas gitanos en estudios obligatorios que tienen problemas a la hora de hacer los deberes. A esos alumnos les firmamos las 20 horas de trabajos que deben de hacer en materia de aprendizajes y servicio a cambios de este refuerzo educativo. El primer semestre de este proyecto, llamado EducaRom y que se desarrolla en las aulas del Pedro de Luna, tiene un balance espectacular; el 100% de los alumnos que reciben este refuerzo ha aprobado todo, y el 70% lo ha hecho con media de notable y sobresaliente”.

Hay muchos casos de alumnos que han pasado de unos y doses a sietes y ochos, que faltan a clase regularmente pero no se pierden ninguna tarde de refuerzo. “El argumento fácil y racista sobre esa realidad del absentismo escolar gitano ya lo hemos tenido que oír mil veces: que no nos gusta madrugar. Yo veo el éxito de EducaRom como la traslación al éxito académico de un entorno lectivo cercano y dedicado, en el que los padres también tienen participación”.

Otro proyecto de CampusRom y Unizar tiene que ver con charlas divulgativas que ofrecen los profesionales romanís al alumnado. “Nos encargamos de difundir por las facultades actuaciones educativas de éxito, con exposición de casos prácticos, y abundar en materia de derechos humanos. Explicamos los valores propios de la comunidad gitana, los clichés errados y las verdades a medias sobre nosotros, la heterogeneidad del colectivo… también tenemos un grupo de 17 personas que preparan el curso de acceso a grado medio y que son los padres y las madres de los niños atendidos en EducaRom. Estudian tres tardes a la semana con nuestro programa, y se examinan en mayo; algunos de ellos también tienen en el foco el acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años”.

Jiménez tiene muy clara la meta. “Queremos gitanizar la universidad, así te lo digo. Que nuestros hijos, primos y sobrinos lleguen a las aulas y vean gitanos y gitanas en su fila, y puedan hablar con códigos propios de nuestra cultura sin tener que construir una personalidad gentrificada, una imagen ‘tolerada’ por el entorno que encaje. El asunto es ir a la cafetería y tomarse un café con otro gitano, un payo o compartir una mesa en la que haya de todo, sin más. Hay que normalizar las cosas, y eso solamente se consigue con formación. Y que no haya sensación de perder la identidad cultural por entrar en un entorno universitario; si no eres un caso aislado, si dejas de ser noticia, que entiendo que no hemos llegado aún a eso, no será necesario plantearse siquiera la renuncia a esa esencia por un proceso de adaptación grupal”.

El lunes 4, acto universitario

La mañana del próximo lunes, con la presencia de las autoridades más relevantes de la Universidad de Zaragoza y la consejera autonómica de universidades Maru Díaz, la Facultad de Educación albergará una jornada conmemorativa del Día Internacional del Pueblo Gitano. “La efeméride es el viernes 8 de abril -explica Jiménez- pero en esta jornada nos centraremos en un esfuerzo pedagógico con una conferencia principal a tres voces, que incluyen a Ramón Flecha, Tania García-Espinel y Fernando Macías, y la moderación de la profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza Ana Díez-Barturen Llombart, que ha sido una aliada magnífica para la organización de esta jornada y la excelente comunicación que mantenemos con la Universidad”.

Tras esta conferencia, en la que también participará el propio coordinador de CampusRom Aragón, habrá una mesa de debate con mujeres gitanas referenciales en el mundo de la educación. “El cierre será musical con la agrupación Rromaní Zhivipen, que cantará el ‘Djelem Djelem’, himno oficial gitano desde el primer Congreso Internacional Gitano, celebrado en Londres en 1971. Esperamos que haya muchos gitanos en la audiencia, la verdad; es la primera vez que el Día Internacional se celebra aquí en un entorno universitario”. De la iniciativa musical forma parte Rubén Jiménez, hermano de José Antonio; son una familia muy musical, ya que el pianista de jazz Enrique Amador ‘Musi’ está casado con una hermana de ambos. “Ese cierre es simbólico y emotivo, una guinda para esta jornada en la que hemos depositado muchas esperanzas”, concluye Jiménez.