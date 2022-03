Un joven ayuda a unos patitos “en apuros” a reencontrase con su mamá en el Parque Grande de Zaragoza

Lo que iba a ser un tranquilo paseo con una amiga por el Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza se ha convertido en una pequeña aventura para Ibon Pérez, que ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que aparece ayudando a unos patitos “en apuros” a reencontrase con su mamá.

El joven, quien se declara un gran amante de los animales, no ha dudado en descalzarse para entrar a la acequia para intentar juntar a mamá pato con sus tres retoños, que se encontraban separados y los pequeños mostraban dificultades para acceder a la zona donde se encontraba la madre. “La corriente les arrastraba hacia el alcantarillado y no he podido ser indiferente”, añade el joven. La tarea no era nada fácil, y ante la dificultad de coger a los pequeños animales, el joven y su amiga han pedido a una trabajadora del servicio de limpieza que pasaba por allí con el camión si podía prestarles algo. Y aunque así ha sido, tal y como se puede ver en el vídeo, finalmente Ibón se ha servido únicamente de sus manos.

“El momento gracioso ha sido cuando la mamá pata ha salido afuera y quería sacar a los patitos. Ha sacado dos y faltaba uno que se ha quedado dentro, por lo que la mamá ha vuelto a entrar al agua y entonces los patitos que estaban fueran han empezado a correr”, explica a HERALDO.

Finalmente, los tres patitos han podido reencontrarse con su madre gracias a su acción, aunque para Ibón ha resultado un tanto accidentada, ya que le ha costado romperse el reloj y algunas “magulladoras en las manos” a causa del resbalón que se ha dado al entrar en la acequia. Aún así, el joven, al que la policía ha agradecido el acto, se muestra contento con esta historia que ha acabado con “final feliz” y que enternece las redes.