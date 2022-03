Absuelven a un vecino de Manchones de un delito de calumnias

El Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza ha absuelto a Marcos García, vecino de Manchones, de un delito de calumnias con publicidad del que le responsabilizaba el alcalde de la localidad, Francisco Pardillos Marín (PP), quien reclamaba para él la imposición de una pena de 18 meses de multa y 1.000 en concepto de responsabilidad civil. Todo ello porque el acusado registró en el Ayuntamiento un escrito en mayo de 2020 en el que en el que solicitaba información acerca de la adjudicación del servicio de piscinas municipales e incluía las expresiones "presunta adjudicación a dedo (…), como presuntamente se hace todo" en referencia al Consistorio.

Según consta en la sentencia, la magistrada Mª Victoria López recuerda que "la imputación que realiza el acusado se realiza de forma genérica al Ayuntamiento y no a la persona del alcalde", que "no se aprecia ánimo de difamar o de deshonrar" y que "no conlleva necesariamente la comisión de un delito de prevaricación". De igual forma, subraya que "los hechos que se imputan al Ayuntamiento son veraces" ya que el propio alcalde y el secretario, Jesús Ayala, han reconocido que al adjudicación de 2019 "se hizo a dedo, tras haberse presentado tres ofertas, lo que se realizó de forma opaca sin publicidad y que el Ayuntamiento decidió según su conveniencia y sin tener que dar explicaciones" y asume que "todo ello dentro de la legalidad vigente".

Sin embargo, en el mismo documento, señala que "el principal problema" del Consistorio no es tanto que "los contratos públicos se adjudiquen a dedo, como que tales adjudicaciones se hagan sin publicidad". Por todo ello, reconoce que las expresiones utilizadas por García "se pueden integrar en el ámbito de la libertad de expresión y de la crítica al funcionamiento de las instituciones públicas, y que se refiere a cuestiones que se deberán resolver ante la jurisdicción contencioso administrativa y no en la penal". En este punto, recuerda a la acusación que esta vía "debe ser la última ratio en virtud del principio de intervención mínima".

Por su parte, las costas se han declarado de oficio. Este proceso judicial no es el único en el que está inmerso el actual regidor, ya que el actual regidor, que ya fue inhabilitado por delito electoral, está pendiente de otro juicio por un segundo caso similar de presuntos empadronamientos irregulares. Asimismo, su actual teniente de alcalde y tío del regidor, Pablo Pardillos, se encuentra desterrado y a la espera de otra citación para resolver las acusaciones que figuran contra el de dos delitos de amenazas, dos de atentado contra la integridad moral y un delito de tenencia ilícita de armas por supuestamente intimidar a un vecino con una pistola.