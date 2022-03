Juzgan a un dirigente de CHA por publicar un 'meme' con un diputado de Vox vestido con uniforme nazi

César Ceresuela López, líder de Chunta Aragonesista en la comarca de la Hoya de Huesca, fue juzgado ayer en Zaragoza como presunto autor de un delito de injurias al diputado de Vox en las Cortes de Aragón David Arranz. El diputado denunció a Ceresuela a raíz de que este publicara en Facebook un montaje o 'meme' con su imagen, nombre y apellido y vestido con el uniforme nazi de las SS y atribuyéndole, a modo de entrevista, expresiones homófobas y racistas, además de meterse supuestamente contra el expresidente del PP en Aragón Luis María Beamonte o el líder de Ciudadanos Daniel Pérez.

La fotografía simulaba la portada de una revista inventada con la cabecera ‘Ser fascista hoy’ en grandes caracteres. También incluía unos tirantes con la bandera de España, en alusión al juicio en el que el diputado ejerció como abogado la acusación popular en nombre de Vox en el juicio contra Rodrigo Lanza por el llamado crimen de los tirantes.

«Han dicho que era lago humorístico, pero no creo que vestirme de nazi sea algo jocoso. A mí el nazismo no me hace ninguna gracia», dijo Arranz

Arranz declaró ayer ante el tribunal que no conocía de nada a Ceresuela y que, al enterarse de la publicación por un compañero del partido de Huesca, denunció los hechos ante la Guardia Civil. Luego se querelló contra el autor al entender que vertía «graves injurias» contra él, además de considerar las imágenes «clara y objetivamente ofensivas». «Racista, homófobo, fascista y nazi tienen connotaciones muy negativas. Son afrentas que atentan contra la dignidad de cualquier persona», afirmó. «Han dicho que era lago humorístico, pero no creo que vestirme de nazi sea algo jocoso. A mí el nazismo no me hace ninguna gracia», dijo.

El diputado añadió que se sintió perjudicado «política, profesional y personalmente por el montaje». Dijo también que le causó un «evidente daño moral» a él y a su familia, dada la «gravedad de compararle» con un nazi de las SS y que le puso en la diana de cualquier «iluminado» que quisiera actuar contra él. David Arranz recordó que tiene 16.500 seguidores en Twitter y que alguna vez se ha «equivocado», como cuando se vio obligado a retirar un tuit en el que animaba a los jóvenes a la «autodefensa».

El abogado defensor del cargo de CHA se amparó en la libertad de expresión y en la dimensión pública sujeta a crítica que tiene un cargo político, además de que, dijo, se trató de un ‘meme’ satírico humorístico, y pidió la absolución de su cliente.

El fiscal no acusa a Ceresuela, aunque en su breve informe le reprochó que, como cargo público, debería haber pensado antes «no una, sino dos veces», lo que publicaba. La abogada de Arranz expuso que la libertad de expresión tiene límites y no ampara el derecho al insulto. Manifestó que el nazismo, con todas sus muertes y atrocidades, "no puede banalizarse ni ser motivo de bromas o chanzas con objeto de descalificar a un cargo público en ejercicio" y solicitó como condena una multa de 3.600 euros y una indemnización de 10.000.