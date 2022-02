El PSOE-Zaragoza exige a sus ediles que retiren la moción a la alcaldesa de Cadrete

El PSOE- Zaragoza exigió este a sus concejales la retirada "inmediata" de la moción de censura presentada a la alcaldesa ‘popular’ de Cadrete, María Ángeles Campillos, "por las circunstancias de su actual estado de salud". Así reaccionó la Ejecutiva Provincial socialista de Zaragoza ante la iniciativa presentada por los políticos de su partido, del PAR y de un exedil de Ciudadanos. Desde el grupo, aseguran que, en el caso de obtener una respuesta negativa por parte de los socialistas de la localidad, la Ejecutiva abrirá el correspondiente expediente "con las graves consecuencias que de ello puedan derivarse".

Por su parte, la regidora del municipio agradeció ayer la postura que ha adoptado la directiva del partido socialista. "Me parece muy bien porque no es el momento de presentar una moción teniendo en cuenta mi estado de salud. No se si los concejales seguirán las órdenes del partido", señaló Campillos. El portavoz socialista, Rodolfo Viñas, no quiso hacer declaraciones ayer a este diario y aseguró que no hablará antes de que se debata la moción de censura del próximo 10 de marzo.

La solicitud la registraron el pasado jueves, justificándola en su escrito en la "grave situación" que atraviesa el Ayuntamiento. Tanto Alberto Martínez (concejal de Ciudadanos) como la portavoz del PAR, Lucía Remírez, recordaron que en el último pleno, celebrado hace un mes, ya tumbaron los presupuestos y la "inasumible" subida salarial recogida en la nueva relación de puestos de trabajo.

Cs informó de que no autorizó "en ningún caso" la presentación de esta moción y, en cuanto tuvo conocimiento de esta iniciativa por parte del edil Alberto Martínez, la dirección del partido inició los trámites para su expulsión del grupo. De igual modo, la formación requirió su acta. Por su parte, el secretario general del PAR, Alberto Izquierdo, aseguró que valorarán esta iniciativa mañana. En todo caso, afirmó que es una decisión "puramente personal" de la edil Lucía Remírez.

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, calificó el sábado la moción como un acto "mezquino" y "miserable". "Que aprovechen la situación de una alcaldesa que tiene cáncer, que no va a poder acudir al pleno para defenderse, no dice nada a favor del PSOE, del PAR y de ese tránsfuga. La situación que se va a producir en Cadrete deberían evitarla todos los responsables del PSOE, del PAR y ese concejal transfuga", declaró Azcón.

El PSOE recuerda otra moción

"Han criticado duramente la presentación de esta moción pero parece haber olvidado la que presentaron en Caspe en el año 2013 al alcalde socialista, Florencio Repollés, que padecía un cáncer y falleció en octubre del mismo año", señaló el grupo socialista. El PP recordó ayer que en ningún momento el partido "apoyó, ni mucho menos jaleó", la moción de Caspe. De hecho, aseguraron que sancionaron a sus concejales retirándoles la militancia.