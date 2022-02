Ciudades sostenibles | "La movilidad del futuro es eléctrica porque es más económica, confortable y sostenible"

Con el objetivo de ser una de las 100 ciudades climáticamente neutras en 2030 y al calor de los fondos europeos, Zaragoza ha puesto en marcha un ambicioso plan de transformación de su transporte urbano pionero en España. Con 68 autobuses de última generación que ya están en fabricación en la planta de Irizar en Aduna (Guipúzcoa), la capital aragonesa se incorpora a un nuevo concepto de movilidad llamado a revolucionar "el sistema sanguíneo" de las ciudades.

Con el propósito de abordar este proceso, HERALDO ha organizado una nueva edición de sus desayunos informativos bajo el título ‘Ciudades sostenibles: Ecomovilidad’. En el encuentro participaron el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón; Valentín Alonso, director general del Grupo Avanza; y Txema Otero, director comercial de Irizar en España y Portugal. El debate fue moderado por el director de HERALDO, Mikel Iturbe.

El escenario para el debate fue la plataforma central de uno de los nuevos autobuses de Irizar, 100% eléctrico, que permaneció aparcado junto al palacio de Congresos de la Expo. La grabación, que puede verse íntegramente en Heraldo.es, fue realizada por la empresa Audiovideoracord con cuatro cámaras robotizadas.

La conclusión del encuentro es clara: "La movilidad del futuro es eléctrica porque es más económica, más confortable y mucho más sostenible", como resume el alcalde. Y puede ser la herramienta adecuada para acometer el principal reto de la movilidad urbana: recuperar el volumen de usuarios perdidos en la pandemia.

Renovar un 25% de la flota

El alcalde abre el debate subrayando que "nunca se ha hecho en la ciudad una apuesta tan importante por el transporte público". No solo se renueva "de golpe" el 25% de la flota de Avanza. Además, ya no se volverá a comprar un autobús que no sea 100% eléctrico, elección estratégica llamada a cambiar la movilidad.

Txema Otero comenta que los nuevos autobuses son "el buque insignia" de la gama de vehículos eléctricos de la compañía vasca. "Irizar e-mobility surgió en 2012 como una idea visionaria de hacia dónde se dirigía la movilidad urbana, cuando nadie apostaba por esa tecnología. Fue un aprendizaje que nos lleva hoy a un producto innovador y que marca una tendencia en el mercado", afirma. En tiempos de pandemia, se trata de vehículos con una "atmósfera controlada" y medidores de CO2. Su estética tranviaria añade un componente "emocional" que resalta su carácter innovador y el hecho de estar libre de emisiones. El director general de Avanza recuerda además las obras de electrificación de las cocheras, valoradas en 12 millones de euros.

Defensa del transporte público

El alcalde explica que la mitad de los desplazamientos en Zaragoza son peatonales y un 24% en transporte público. El vehículo privado concentra más de un 20%, después de haber caído un 5%. Un 3% corresponde a las bicicletas y el mismo porcentaje a los vehículos de movilidad personal (VMP). Pero la pandemia ha cambiado las rutinas urbanas.

Valentín Alonso tiene claro el futuro de la movilidad. "La gran apuesta debe ser el transporte urbano. En eso también Zaragoza es puntera", dice. Y da datos: 400.000 usos diarios en una ciudad de 700.000 habitantes, con un alto nivel de satisfacción. El pasado año, pese a la pandemia y las huelgas, los autobuses de la capital recibieron una valoración de 7,8, la nota más alta de los últimos ejercicios. Pero cree que es posible mejorar y ganar cuota de mercado al vehículo privado.

"En un momento de pandemia, la apuesta de las ciudades debe ser el transporte público", coincide el alcalde. Hace referencia al retroceso en el número de usuarios que está viviendo este sistema de transporte, pese a las medidas "pioneras" para reducir riesgos, como la desinfección de los vehículos, los dispensadores de gel hidroalcohólico o los estudios con mediciones de CO2. Zaragoza está un 25% por debajo de los datos de 2019 y durante la crisis sanitaria llegó a desplomarse un 95%.

Y esta circunstancia obliga al Ayuntamiento a aportar más recursos. "Por eso es tan importante esta inversión en el transporte público. Queremos que la gente vuelva al autobús", declara Azcón, que se queja de la insuficiencia de las ayudas del Estado para atender la caída de usuarios. El director general de Avanza sugiere que sería necesaria una ley de financiación, dado que frente a los 100 millones que reciben Madrid y Barcelona, Zaragoza solo cuenta con 6. "Me conformo con que me paguen el boquete de la pandemia", ironiza el alcalde.

Valentín Alonso insiste en que, en cualquier caso, el transporte público es seguro. "No hemos tenido ni un solo brote. Menos del 1% de los contagios se han producido en el transporte público, pero más de un 40% piensa que no es seguro. Tenemos todas las medidas del mundo para demostrar que lo es", dice. Por eso, sostiene que el mayor reto es ofrecer un servicio "cada vez más atractivo para recuperar la confianza de los usuarios; la pandemia ha supuesto un retroceso de una década".

Sostenibilidad y digitalización

Los participantes en el desayuno HERALDO destacan dos conceptos: sostenibilidad y digitalización. Azcón subraya el primero de ellos. "Cuando renovemos todos los autobuses de la ciudad, impediremos que se emitan a nuestra atmósfera 620.000 toneladas de CO2, el equivalente a la emisión de nuestros edificios, el 40% del total. Nunca ha habido un proyecto tan importante desde el punto de vista del medio ambiente", destaca el regidor, que suma la rehabilitación de viviendas con medidas de eficiencia energética y el Bosque de los Zaragozanos a esta estrategia.

"La coyuntura de la era pandémica nos ha hecho reflexionar en la sostenibilidad y en la movilidad, cuidar el entorno. En este contexto, la tecnología nos permite abordar esa movilidad de manera sostenible y de cara a futuro es un proceso imparable", afirma Txema Otero.

Valentín Alonso defiende incrementar la relación con el usuario. "Hay un mundo espectacular para facilitarle la vida a la gente", plantea el directivo de Avanza, como virtualización de los títulos de transporte, la conectividad o la automatización. "La digitalización permitirá la geolocalización para saber cómo llegar antes a un lugar con los distintos modos de transporte. Va a ser otra de las grandes transformaciones en la ciudad", dice el alcalde.

La conversación deriva a la financiación de este proceso de cambio. La llegada de fondos europeos para paliar las consecuencias de la pandemia, que han puesto el acento en la transformación digital y medioambiental para facilitar la transición hacia una nueva economía, se ajustan como un guante a la nueva movilidad urbana. Zaragoza y la mayoría de las ciudades optan al programa de ayudas para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte, que cuenta mil millones de euros, de los que Zaragoza aspira a captar 49. De esta cuantía, los 68 nuevos buses eléctricos son el producto estrella, además de la compra de dos nuevos tranvías.

"Un proyecto de anticipación"

Además de confiar en que los fondos se repartan "con justicia", Azcón recuerda que el Ayuntamiento de Zaragoza empezó a trabajar en su estrategia de movilidad eléctrica no solo con carácter previo a que se pusieran en marcha las ayudas, sino antes de la pandemia. Esto ha significado que cuando han llegado las convocatorias, los proyectos estaban suficientemente maduros. "Seremos de las primeras ciudades en las que estos autobuses recorran las calles", afirma el regidor.

Alonso añade que el plan de renovación del transporte de Zaragoza es "un proyecto de anticipación", en el que los fondos europeos "son la guinda". "Llevamos dos años trabajando para aprovechar esta oportunidad", dice el directivo, que destaca el papel de la colaboración público privada.

El nuevo autobús eléctrico de Irizar, que en unos meses se incorporará a la flota de Zaragoza, junto al palacio de Congresos de la Expo Guillermo Mestre

El alcalde apunta que este nuevo concepto de movilidad es más eficiente económicamente. "Es que los números salen, si se compara el gasto en gasolina o el mantenimiento con el consumo eléctrico", afirma. Y recuerda que los buses eléctricos, pese a ofrecer prestaciones similares, cuestan cuatro veces menos que un tranvía. Por eso, Azcón apuesta más por este tipo de vehículos. "Nos equivocaríamos si planteamos una línea 2 de tranvía. Los gobiernos anteriores no la hicieron porque no podían pagarla", sostiene.

En el debate se suscita si la movilidad eléctrica es compatible con la apuesta por el hidrógeno. "Creo que van a convivir las dos. Personalmente, y en Irizar también lo tenemos concebido así, la movilidad urbana será exclusivamente eléctrica salvo que la evolución del hidrógeno nos permita reducir el peso de las baterías", sostiene Txema Otero.

En cualquier caso, Valentín Alonso cree que "Zaragoza está preparada para lo que pueda venir". "Esto tiene grandes incertidumbres. El Ayuntamiento ha dado los pasos adecuados con los socios ideales. Renueva un 25% y tiene un 75% para tomar decisiones. Zaragoza es el laboratorio para investigar qué viene", avisa.