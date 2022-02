Los vecinos del Arrabal recogen firmas para pedir más bancos en un tramo del Paseo de la Ribera

Para las personas con movilidad reducida o de elevada edad puede resultar muy complicado salir de casa. Ir a pasear o a tomar el aire a la calle se puede volver una Odisea. Por ello, los vecinos del zaragozano barrio del Arrabal piden que se instalen bancos en un tramo del Paseo de la Ribera donde no hay suficientes. Se trata de la zona comprendida entre la esquina de García Arista y el bar Matisse, cerca del puente de Piedra, un tramo de alrededor de 250 metros en los que hay solo dos bancos.

Rafael Tejedor, presidente de la Asociación de Vecinos del Arrabal, explica que “es una desidia, llevamos cinco años pidiendo estos bancos y hemos recibido respuestas de lo más variopintas”.

Tejedor relata que han trasladado esta petición al Ayuntamiento “a través del registro, a través de las Comisiones de la Junta de Distrito y a través del pleno de la Junta de Distrito, al menos en cinco ocasiones” y las respuestas que han recibido han sido "desde la genérica de que en estos momentos el Ayuntamiento no dispone de bancos para poder instalar hasta decirnos que había un número suficiente de bancos y que no era necesario instalar. También nos han dicho que entendían que no era una gran demanda de los vecinos del entorno o que no había suficiente anchura para permitir la instalación de los bancos, cuando estamos hablando de aceras de más de 10 metros de anchura”.

"En una acera donde viven alrededor de 400 o 500 personas, hay solo dos bancos”

Ante tantas negativas, Tejedor explica que han recogido firmas para acompañar la próxima solicitud que van a registrar en el Ayuntamiento y así demostrar que hay un respaldo social tras esta propuesta. Han recogido un total de 129 firmas, “lo que supone un 80% de las viviendas de esa calle”, apunta.

Desde el Ayuntamiento explican que en el Paseo de la Ribera hay instalados “más de 60 bancos”. Un número al que habría que añadir “los amplios espacios de descanso, con capacidad para decenas de personas, ubicados en el entorno del Balcón de San Lázaro, a ambos lados del Puente de Piedra. Y, aunque no están propiamente en la calle, justo al inicio del Paseo, en la zona del Puente de Las Fuentes, hay una amplia zona de juegos infantiles con no menos de 15 bancos.” Lo que supone que “hay un banco cada 33,3 metros”, señalan. Añaden que “La mayor parte de ellos están ubicados en la zona “peatonal” de esa calle, que transcurre paralela al vial, dotada de sombra y alejada del tráfico y del carril bici, lo que implica más seguridad vial, más espacio, mejor accesibilidad”. Pero de este tramo concreto no añaden nada.

“En el Paseo de la Ribera hay un banco cada 33,3 metros”

Tejedor admite que “es cierto que hay bancos en el Paseo de la Ribera y en la acera de enfrente a la señalada, pero pedimos bancos en la acera donde están situadas las viviendas porque los vecinos de este bloque son gente muy mayor y muy envejecida con dificultades de movilidad tremendas”. Apunta a que son “gente que quiere salir de su casa, sentarse en un banco cerca para estar al aire libre y poder sentarse a conversar a estar tranquilos. Actualmente están bajando algunos con su propia silla”.

“A estas personas, que tienen una media de 80 años, que van con bastones o taca tacas, no se les puede pedir que crucen la calle (porque tan apenas hay pasos de cebra), luego un carril bici de doble sentido y después una calle en cuesta o, si tienen que bajar al parque Macanaz, una cuesta. Para personas con dificultades de movilidad esto es una ginkana tremenda”, relata Tejedor. Además, al haber dos cafeterías bastante concurridas y con terraza en esta acera, “se trata de una zona en la que apetece estar porque hay buenas vistas, se ve el Pilar, hay árboles y pasa gente, así que hay ambientillo y apetece sentarse por aquí”, añade Tejedor.

La tía de Lucas L. vive en esta zona y por problemas de movilidad ve sus desplazamientos reducidos. “Le cuesta mucho salir de casa por su edad y por sus problemas de cadera, a veces vamos a tomar un café a alguno de los bares de la calle, pero otras veces simplemente le apetece tomar un poco el aire así que unos bancos en esta calle estarían bien porque, sobre todo si va sola, le asusta un poco cruzar hasta el parque, se fatiga mucho”, explica.

Tejedor señala que ahora queda ver qué respuesta reciben esta vez del ayuntamiento y espera que con las firmas “se vea que es una necesidad real” porque recuerda que en una acera donde viven “alrededor de 400 o 500 personas, hay solo dos bancos” y opina que “poner media docena de bancos no creo que sea un coste excesivo para las arcas municipales”.