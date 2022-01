Una pareja de castores vuelve a aparecer debajo del puente de Hierro de Zaragoza

Aunque su presencia se ha normalizado en el río, todavía causa sorpresa a muchos ver a ver castores en el Ebro a su paso por Zaragoza. Concretamente, dos grandes ejemplares ha sido vistos esta madrugada debajo del Puente de Hierro, en la misma zona donde ya fue captado hace un mes por otro ciudadano, cuando la crecida sacó algún ejemplar ‘a flote’. Parece, así, que los castores han decidido establecerse en Zaragoza y hacer de la capital su residencia permanente.

Dos castores debajo del puente de hierro de Zaragoza a las 5 de mañana @heraldoes @SoydeZaragoza #rioebro pic.twitter.com/yi7DeidL31 — Carlos Luis Floria (@Carlosfloria) January 4, 2022

Una pareja de estos roedores, que son inofensivos, ya fue vista el pasado mes de junio debajo del puente de Hierro, si bien entonces los expertos apuntaban que su presencia en la capital era puntual y que podrían encontrarse de paso ya que no es habitual que esta especie habite en los tramos urbanos del río.

Los castores suelen pasar el día recogidos en sus madrigueras, por eso es habitual verlos por la noche. Los expertos piden a los viandantes y curiosos que no se les moleste, que no se les trate de tocar (no dejan de ser animales silvestres) y que se les observe a una distancia prudencial de al menos 10 o 15 metros.