La zona básica de La Almunia, desbordada: "El lunes hicimos 94 pruebas y nos quedamos sin hisopos para las PCR"

"En el centro de salud de La Almunia de Doña Godina, que coordina los consultorios de esta zona básica de salud en la que se incluyen Ricla, Calatorao, Alpartir y Almonacid de la Sierra, decían sentirse "desbordados". Es el calificativo que empleaba Gema Manjón, pediatra y responsable del servicio donde este martes se comunicaron, según los datos del portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, 91 contagios de coronavirus correspondientes al lunes 27 de diciembre. "Es tremendo, una barbaridad. Es que cuando intentas recontar los que hay en cada pueblo, entran otros tres ó cuatro", apuntaba.

"El lunes se nos acabaron los hisopos –los palitos- de las PCR. Hicimos 94 y tuvimos que decirles a otras 13 personas que se fueran a casa. No por las horas ni porque tuviéramos que cerrar sino porque no había material", indicaba Manjón, que aseguraba que "tuvimos que hacer un pedido urgente para tener más". Este martes, los registros eran todavía mayores: "Para hoy hay previstas más de 145 pruebas PCR y otras 20 de test rápidos", recontaba a media mañana la responsable. "Además estamos los mismos o menos, sin refuerzos y no se prevé que lleguen", asumía.

A toda esta situación extraordinaria por la pandemia, Manjón recuerda que "tenemos que seguir atendiendo nuestra labor: al niño que le duele el oído y a la persona mayor que le duele el pecho". "Tenemos que soportar los enfados de la gente y es que no damos abasto, es desesperante", confesaba la responsable. Según el mapa de casos ofrecidos por el Salud, el total de infectados ascendería a 93 casos en toda la zona: 39 correspondían a la cabecera de Valdejalón, otros 39 a Calatorao y 15 en Ricla.

A eso se suma que en la zona básica de Épila, los contagios fueron 26, repartidos en su mayoría entre esta localidad y La Muela. Desde el Ayuntamiento de La Almunia, en un comunicado, se insistía en "cumplir las normas, ser prudentes y responsable" y que entre los cuatro municipios de la zona contabilizaban 326 casos activos. Desde Calatorao, se apuntaba que más de 100 corresponden a esta localidad y también reclamaban precaución.