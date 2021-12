Detenida una pareja de 26 años por agredirse mutuamente en la calle en Zaragoza

Agentes de la Policía Local de Zaragoza han detenido y puesto a disposición a un hombre y una mujer por agredirse físicamente en la vía pública.

Según informa en su parte de novedades la Policía Local, el varón, C. C. G., de 26 años, y la mujer, M. C. D. R., de la misma edad, se estaban agrediendo en el transcurso de una discusión de pareja.

Los hechos se produjeron sobre las 21.40 en Vía Univérsitas, en la capital aragonesa.