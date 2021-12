El llanto de un ganadero al conocer cómo estaban sus ovejas

La localidad de Novillas contenía la respiración este lunes por la mañana por la situación de uno de sus vecinos, David Alcalde, de 36 años, ganadero desde 2016. Todo hacía temer lo peor. David no había sacado las ovejas porque en la zona donde está su explotación nunca había entrado agua. No obstante, y vista la situación, a las 2 de la madrugada de este lunes el joven ganadero se ha acercado a comprobar el estado de su explotación pero ya no se podía entrar por el agua, y se ha encontrado una oveja muerta flotando en el camino. Ha pensado que todas habían muerto y su desesperación era absoluta.

Crecida del Ebro | El llanto de un ganadero al conocer cómo estaban sus animales

Con la luz del día, han llegado Bomberos de la DPZ y agentes de Protección a la Naturaleza para ver cuál era la situación. Los Bomberos han sobrevolado un dron y a media mañana, gracias a la cámara atérmica, han descubierto que las ovejas y los perros estaban vivos. David tenía 1.000 ovejas y unos 300 lechales para vender en Navidad.

El ganadero no ha podido evitar romper a llorar cuando ha visto las imágenes del dron que le han mostrado los Bomberos. "La alegría ha sido impresionante, pero esto es un aviso de que algo hay que hacer, no se puede estar así. Aquí no había entrado agua en la vida peor desde que han hecho la mota en la zona inundable se viene toda el agua para aquí. Hay que limpiar el río, no hay otra solución. Con menos caudal se sale más agua del río, en el cauce hay auténticos bosques y eso no es normal", ha señalado David Alcalde.

Así han quedado los campos de Novillas tras la crecida del Ebro

Conocida la situación de los animales, los Bomberos van a acercar en lancha a David hasta la explotación porque han podido comprobar que las ovejas se estaban quedando sin comida, y así las podrá alimentar.