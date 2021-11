Los barrios también se encienden por Navidad en Zaragoza

La Navidad está ya a la vuelta de la esquina y prueba de ello es que las calles de la ciudad empiezan a llenarse de luces. El Ayuntamiento ha vuelto a invertir 700.000 euros este año en la iluminación navideña, como ya hiciera en 2020. Dentro del trabajo que viene desarrollando para mejorar la decoración en todos los distritos y barrios rurales, esta Navidad cobra especial relevancia la decoración de ejes comerciales para favorecer la dinamización del comercio local. Si bien dichos ejes comerciales acaparan buena parte de las novedades, los zaragozanos encontrarán diversos puntos iluminados en muchos lugares de la ciudad, ya que el consistorio zaragozano ha querido llevar la iluminación por todos los distritos.

Entre las actuaciones más relevantes este año en materia de iluminación navideña en distritos cabe destacar la instalación de bolas luminosas de entre 3 y 4 metros a las que se puede acceder para hacerse fotos junto a la Casa Solans, en el Barrio de Jesús, en el puente de los Cantautores del Parque Grande y en la plaza de los Sitios. Por otro lado, en Casablanca, concretamente en el Parque de los Incrédulos, habrá un gran osito y en Valdefierro, y en la Plaza Armonía, una caja de regalo. Como novedad, desde el Ayuntamiento se adelantó que este año también se realizarán proyecciones luminosas en las fachadas de los centros cívicos Estación del Norte, en El Rabal, y Universidad.

Los vecinos podrán disfrutar también árboles de porte medio en el Balcón de San Lázaro y en María Zambrano, en el Actur. Se han colocado nuevas arcadas luminosas en Clara Campoamor, Tomás Bretón, León XIII o la calle Delicias. Asimismo, desde el Ayuntamiento trasladan que van a iluminar más de 160 árboles en las calles Sobrarbe, Compromiso de Caspe y Avenida de América, de manera similar a lo que se viene haciendo en Don Jaime.

También habrá nuevos hilos luminosos decorando los puentes de Santiago y de Hierro, guirnaldas en algunos árboles de las plazas Santa Engracia y Los Sitios y nuevos motivos luminosos en Venta del Olivar o Monzalbarba, entre otros barrios rurales. Todo ello se une a las decoración que ya se instaló el año pasado en otros muchos puntos de la ciudad, donde volverán a lucir carteles luminosos, cortinas de luces, guirnaldas, kioskos decorados y otros elementos ornamentales.

Como resumen, desde el área de Infraestructuras recalcan que “nunca antes se había invertido y extendido el alumbrado navideño tanto por todos los distritos y barrios rurales”. Sin embargo, desde las Asociaciones de Vecinos de la ciudad se lamentan de que el consistorio no les consulte antes de planificar la iluminación navideña.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), Manuel Arnal, expone que “nunca se nos ha consultado ni a nosotros ni a las Juntas de Distrito cuál es nuestra opinión”. “Lo lógico sería que, en las Juntas de Distrito, por lo menos, se plantearan determinadas ubicaciones porque las juntas recogerían y aportarían el sentimiento de los comerciantes del barrio”, añade.

Aclara Arnal que no tiene “nada que objetar de la iluminación salvo quizá su dudosa estética” pero se alegra de que “la inversión se reparta por toda la ciudad y no solo esté en el centro”. Las luces navideñas “generan ambiente, pero hay que tener en cuenta que en los barrios no se ponen iluminaciones de gran porte sino pequeñas y en zonas muy concretas” y señala que “a veces da la sensación de que la decoración en los distritos es un poco más de segunda”.

“Creemos que es bueno que la ciudad se engalane y que haya un ambiente navideño y festivo, pero sin que haya un gran derroche no solo de dinero público sino también de energía eléctrica, creo que es lo que opina la mayoría de la gente”, añade Arnal.

Por su parte, Constancio Navarro, presidente de la Unión Vecinal Cesaraugusta coincide en que “nunca nos han consultado nada” para la iluminación navideña si bien también admite que tampoco ellos han reivindicado una mayor participación.

Recuerda que “la Navidad es para todos y no solo para los que viven en el centro” por eso destaca favorablemente que en los últimos años se haya innovado y haya más presencia de iluminación en los barrios. Sin embargo, cree que “podría ser más interesante que hubiera una mínima participación desde los barrios para tener voz y pedir que se iluminen ciertas zonas” y opina que “habría que repartir más la navidad por toda la ciudad”.