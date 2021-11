Mano dura contra la banda latina DDP: la Fiscalía pide 80 años de cárcel para sus cabecillas en Zaragoza

La Fiscalía cree que ha llegado la hora de acabar definitivamente con los Dominican Don’t Play (DDP), una banda latina que se afincó en Zaragoza en 2009 y que desde entonces no ha dejado de sembrar violencia en la ciudad. Tras una concatenación de agresiones y peleas tumultuarias con machetes en distintos parques y plazas de la capital, el pasado mes de marzo la Policía Nacional logró descabezar a la organización con la detención de su líder y trece de sus más estrechos colaboradores. Y concluida la instrucción de la causa, al Ministerio Público no le ha temblado la mano al pedir para ellos penas que suman casi 80 años de cárcel.

El mero hecho de pertenecer a los DDP constituye de por sí un delito, ya que la banda fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo el 12 de diciembre de 2013 «por fomentar, promover e incitar al odio, hostilidad o violencia contra las personas, grupos o asociaciones». De ahí que la Fiscalía acuse ahora a los 14 detenidos de pertenencia a asociación ilícita y pida para ellos penas de entre 4 y 7 años en función de su grado de responsabilidad en la estructura de la organización. Pero a este delito suma otros como venta de droga o tenencia ilícita de armas, por los que también pide cárcel para algunos.

En el atestado que remitió al titular del Juzgado de Instrucción número 9, el Grupo de Información de la Jefatura Superior de Aragón explicaba que los DDP contaban con una organización dividida en tres escalones. El primero tendría funciones de liderazgo y al frente del mismo estaría el encausado Steven Guarionex Vásquez Montero, alias Biwan y presunto ‘cerebro’ de la banda. La Policía también incluye en esta cúspide a sus dos lugartenientes, Miguel Santiago L. V. y JuanDavid G.V. Los tres arrastran antecedentes penales.

El segundo y el tercer escalón

A los otros once detenidos el pasado mes de marzo, los investigadores los situarían en un segundo escalón, porque si bien estarían a las órdenes de los primeros, su peso en la banda les permitiría asumir funciones de dirección en caso necesario. Por ejemplo, si los líderes acababan detenidos o en prisión. Dentro de este grupo, la Policía incluye a Julio T. L., alias Julito;Jonathan M. C., alias Mosti; Jesús Alfredo E. B., alias Pollo; Cristian Jeffry F. G., alias Machete; Sergio Antonio M. S., alias Versache; Jefferson Israel Ch. G., alias Indio; Enock A. M.; Michael D. C., alias Titua; Juan Estibel F. C., alias Minitu; Clifton S. V.; y Fraindy M. C. La mayoría cuentan también con condenas anteriores.

Basándose en los informes del Grupo de Información de la Policía Nacional, la Fiscalía de Zaragoza sitúa en el tercer escalón de la estructura a nueve menores que se dedican a la venta de drogas tóxicas y sustancias estupefacientes para ‘engordar’ la llamada caja común de los DDP. Los responsables de la banda encomiendan también a sus ‘cachorros’ el control de su territorio –operan sobre todo en el barrio de San José, en zonas como la plaza Mayor, la de la Memoria o el parque de La Granja– y una estrecha vigilancia de sus eternos rivales, los Black Panther, con los que han mantenido violentos enfrentamientos a los largo de 2020 y 2021. Pero a estos menores se les juzgará en otra vista.

Violación grupal

Al margen de esta causa, el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza tramita otra contra Steven Guarionex Vásquez y otros cinco miembros de los DDP por la presunta violación grupal de una joven en junio de 2020. Después de que la víctima se negara a contestar a sus preguntas, las defensas pidieron el archivo de las diligencias, pero estas siguen de momento adelante.