La FABZ dedicará a la salud de las mujeres su jornada contra las violencias machistas

La comisión de la Mujer de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) está ultimando los detalles de su IX Jornada contra las Violencias Machistas que se celebrará este año en el Centro de Historias el 20 de noviembre y que pondrá el foco en el ámbito de la salud. Un área en la que las mujeres siguen sufriendo discriminación, violencia y paternalismo, según denuncia la responsable de la Comisión de la Mujer de la FABZ, Carmen Turégano.

El año pasado, debido a la pandemia, no se pudo llevar a cabo esta tradicional Jornada Contra las Violencias Machistas, que se celebra cada dos años y que en ediciones anteriores ha tratado temas como la violencia en los medios de comunicación o la prostitución.

El próximo 20 de noviembre -fecha próxima a la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre)- se celebrará durante todo el día en el Centro de Historias esta cita que busca unir a las mujeres frente a las violencias machistas, para construir una sociedad mejor y más igualitaria, y para debatir, en esta ocasión, sobre el condicionante de género en la salud, y poder abarcar el tema desde una visión global partiendo de experiencias diversas.

Turégano denuncia que desde la FABZ han notado, “también a raíz de la pandemia”, que en lo relativo al historial médico, a veces las mujeres se ven tratadas con cierto paternalismo y que se les quita importancia a las patologías específicas de su género: “Todo se achaca a la edad o a la menopausia y no se nos presta la debida atención. Queremos recalcar que la medicina se ha estudiado siempre desde la perspectiva del cuerpo masculino y queremos visibilizar que el cuerpo del hombre no es el mismo que el de la mujer, que las dolencias y enfermedades que sufrimos no son iguales y no se manifiestan igual”, expone.

Turégano destaca que ha habido muchas mujeres que han vivido solas la pandemia y el confinamiento, lo que les ha terminado por afectar a su salud mental. Este es otro de los temas que se abordarán en la jornada. Otro aspecto que preocupa mucho y que se tratará en las jornadas es la violencia obstétrica: “Son muchas las mujeres que nos explican que han sentido violencia en sus partos, que no se les pide permiso para realizar algunas intervenciones y nos parece muy importante denunciar que esto siga pasando a día de hoy en nuestro país”, señala la responsable de la Comisión de la Mujer.

“Queremos animar a la gente a acudir, sobre todo a profesionales, porque seguro que pueden aportar mucho”, opina Turégano.

La Jornada constará de una ponencia a cargo de Consuelo Miqueo, historiadora de la medicina y especialista en estudios de género, seguida de una mesa redonda sobre violencias en la salud sexual y reproductiva con la intervención de Isabel Monserrat, comadrona, Rosa Magallón, médica de atención primaria y profesora, y Margalida Gost, trabajadora social.

Después se celebrará una comida, y por la tarde tendrá lugar una actividad conocida como Teatro Playback sobre género y salud, un teatro que surge de la improvisación y la creación colectiva, que hará a que las participantes, de manera voluntaria, compartan emociones y vivencias para que puedan ser llevadas a escena. Turégano considera que “va a venir muy bien compartir experiencias entre todas”.