El rastrillo de Ozanam tira los precios en su último día y espera superar una recaudación de 400.000 euros

Juguetes de los de toda la mitad y regalos a la mitad de su precio, libros infantiles y novelas por solo un euro y hasta una vieja maleta con todo lo que quepa dentro por solo cinco euros. Son algunas de las gangas que este 1 de noviembre se pueden encontrar en el Rastrillo Aragón de la Fundación Federico Ozanam que vive su última jornada en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. A diferencia de otros años, los 18 puestos que se han instalado (12 menos que en ediciones pasadas como consecuencia de la pandemia) han tirado los precios desde primeras horas de la mañana con el objetivo de recaudar lo máximo posible hasta que cierre a las 21.00.

"Vengo todos los años el último día porque sé que se rebajan muchos productos y siempre encuentras gangas. Solo llevo un pasillo y ya he comprado objetos de decoración navideña, vasos y servilletas para las fiestas y varios juguetes, que están al 50% y me van a venir muy bien para Papá Noel y los Reyes. Voy a tiro hecho, pero me he descentrado un poco porque la disposición de los estands ha cambiado", explicaba Ana Izquierdo. Por 20 euros iba cargada con varias bolsas en las que se llevaba un Magia Borrás, un Trivial Pursuit, un monopoli y un telescopio.

Javier Andrés, un aficionado a los videojuegos antiguos, rebuscaba entre los que había en el rincón de la música. "Me gusta lo retro. Cada día es más complicado encontrar cosas que no tienes, porque hay mucho mercado sobre este tipo de artículos, pero siempre pico con algo", aseguraba. Después de un rato ya había seleccionado un Fifa 11, un 'Age of Mythology' (un juego de estrategia en tiempo real) y una simulación de vuelo, por un euro cada uno.

El Baúl del bebé, la Ropa Nueva, las Oportunidades y el Desván eran los puestos que registraban más afluencia en este día de Todos los Santos. Laura e Irene Segura, dos gemelas de 22 años, era la primera vez que acudían al mercadillo. "Nos dijo una amiga que había venido y le había gustado por eso nos hemos decidido. Ya hemos visto alguna camisetilla y jersey que nos han gustado, y en los libros también hemos encontrado cosas curiosas", contaban.

La Fundación Federico Ozanam ha regresado a la Sala Multiusos de Zaragoza tras el parón por la pandemia. Con una disposición diferente a la que se estaba acostumbrado, se pueden encontrar algunos objetos que llaman la atención.

Donde no hay rebaja que valga, aunque sí algo de regateo en algunas obras, es en la tienda de arte. A última hora de la mañana habían vendido doce cuadros y litografías, porque hay gente que se espera al último día. Entre las piezas más valiosas que han encontrado dueño estos días está un carboncillo de Isabel Guerra. Un óleo de esta monja pintora, que representa a un niña sentada en una silla que lee al aire libre, sigue esperando que alguien se prende de él.

A falta de la caja que se haga este último día, el rastrillo ha recaudado ya 386.465 euros desde que abrió sus puertas el pasado 22 de octubre. El balance final superará los 400.000 euros, un cifra alejada de los más de 600.000 euros que se venían obteniendo en los últimos años, pero que supera las expectativas que se había planteado la Fundación Ozanam en esta edición marcada por las restricciones. El horario discontinuo, el menor número de puestos y la falta del restaurante y el bar que se convertían en punto de reunión y encuentro de familiares y amigos han jugado en su contra.

Aún así, la valoración final es muy positiva. "A pesar de que hay 12 puestos menos que habitualmente hemos podido sacar gran parte de los productos que llevábamos almacenando desde hace dos años. La gente ha sido muy solidaria y ha respondido como siempre a nuestro llamamiento", ha señalado Pilar Enériz, patrona de la Fundación Ozanam.