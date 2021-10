Ricardo Mur, Medalla de Oro de Zaragoza: "La ciudad está en un gran momento"

El presidente de CEOE-Aragón, Ricardo Mur, ha recibido este sábado la Medalla de Oro de Zaragoza, el máximo reconocimiento de la ciudad. Lo ha hecho convencido de que "Zaragoza está en un gran momento". "Tenemos una clara ambición de crecimiento, de ocupar la posición que merecemos", ha dicho. Visiblemente emocionado al hablar del apoyo de su familia, Mur ha reconocido que, una vez más, queda "en deuda" con la ciudad, y que para un zaragozano "no hay mayor honor que recibir esta medalla". Según ha recalcado, este es un reconocimiento a los miles de empresarios que se levantan cada día para crear empleo y dinamizar la economía dela ciudad. Su papel fue especialmente importante durante la pandemia. La iniciativa 'Aragón en Marcha' logró traer en tiempo récord mascarillas, gel hidroalcohólico y equipos de protección individual para los sanitarios, una tarea "titánica" en unos momentos" especialmente angustiosos". "Tuvimos que llamar a varias empresas que acababan de aplicar un ERTE y decirles: tenéis que desconvocarlo y producir lo que necesitamos en el menor tiempo posible. Funcionó con un nivel de altruismo que nunca seremos capaces de agradecer", ha señalado. También ha recordado sus 12 años vinculado al Ayuntamiento de Zaragoza y a los tres "grandes alcaldes" con los que coincidió: Luisa Fernanda Rudi, José Atarés y Juan Alberto Belloch. "Les puedo garantizar que siempre llevo y llevaré al Ayuntamiento en mi corazón", ha agregado.

Por otra parte, se ha dirigido al conjunto de los grupos municipales para pedirles "altura de miras ante los retos que afronta la ciudad". "Hay que dejar a un lado disputas y fomentar acuerdos", ha aseverado.

En el acto también se han destacado a los nuevos Hijos Predilectos de la ciudad. La escritora Irene Vallejo, propuesta por el PSOE, ha asegurado en un vídeo que "nacer en una ciudad milenaria" le ha enseñado que "convivimos con presencias y ecos de tiempos compartidos". "Siento de cerca el pasado, bajo mis pasos y a mi lado. Quizá por eso me convertí en filóloga clásica", ha reconocido.

Por su parte, la profesora de educación especial Beatriz Gómez, propuestapor el PP, ha reivindicado la importancia de estos centros. "Estos niños tienen derecho a la mejor educación. Es la educación la que les debe servir a ellos, y no a la inversa. Si yo tengo cáncer necesito un oncólogo, no me será útil el mejor traumatólogo de mi ciudad", ha manifestado.

Mientras, el catedrático de Química José Luis Jiménez, propuesto por Ciudadanos, ha reconocido, también en un vídeo, su "sorpresa" por esta distinción. "Es un reconocimiento no solo a mi trabajo, sino al de mucha gente. Hay en todo esto una cierta ironía. Los maños tenemos fama de testarudos y, según mis amigos, yo tenía la cabeza más dura de todos. Esto me ha llevado a seguir intentando algo si no funciona", ha expresado.

También ha sido reconocida como Hija Predilecta, a propuesta de Zaragoza en Común, la periodista Dune Solanot, quien ha puesto el acento en la igualdad y la lucha contra la violencia de género. "Ayer fue mi cumpleaños, así que este ha sido un gran regalo", ha dicho. Asimismo, ha agradecido el incansable trabajo de la Federación de Barrios, el movimiento 8-M, la Casa de la Mujer, la Casa de las Culturas o el Instituto Aragonés de la Mujer, entidades "que tienen el feminismo en su agenda" y lo abordan desde una perspectiva transversal.

Este honor también ha recaído, a iniciativa de Podemos, en los zaragozanos integrantes de la División Leclerc. Pilar Gimeno, presidenta de la plataforma aragonesa de asociaciones memorialistas, ha asegurado que este grupo "forma parte de una de las páginas más gloriosas de nuestra historia" e Isabel Vaquero, familiar de uno de sus integrantes, ha destacado el papel de su tío y sus compañeros. "Fue un héroe, bastaría con ver su currículum como soldado y las batallas en las que participó", ha afirmado.

La Asociación Cultural 'Los Sitios de Zaragoza' también es, desde este sábado, Hija Predilecta de la ciudad, a propuesta de Vox. Su presidente, Gonzalo Aguado, ha admitido sentirse "emocionado". "Los zaragozanos nos han arropado siempre en los actos que hemos tenido: exposiciones, rutas, actos conmemorativos, conferencias... Ese sentimiento es algo que siempre nos ha animado a continuar. También hemos estado muy arropados por las corporaciones municipales. Esto es un espaldarazo que viene muy bien", ha comentado.