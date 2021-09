Azcón: "El Luis Buñuel será un centro cívico para todos los vecinos y no solo los amigos del anterior equipo de gobierno"

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha asegurado que se va a cumplir la sentencia que anula la cesión del antiguo instituto Luis Buñuel a la asociación que gestiona el Centro Social Comunitario (CSC) Luis Buñuel. "ZeC ya no gobierna en Zaragoza", ha recordado, al tiempo que ha considerado "grave" que haya una sentencia judicial y que haya gente que no la quiera cumplir. El regidor ha aseverado que el Luis Buñuel se convertirá en un centro cívico público para todos los vecinos del Casco Histórico y "no solamente para los que eran amigos del anterior equipo de gobierno".

"Aquí se va a respetar la ley, se va a respetar a los jueces y a quien eso no le guste tiene un problema", ha advertido el alcalde, ante la postura defendida desde el CSC Luis Buñuel de no abandonar el espacio.