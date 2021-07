Azcón prevé crear siete barrios solares como el del Actur con los fondos europeos

Aún no ha comenzado a funcionar el barrio solar del Actur, pero el gobierno PP-Cs ya tiene la intención de replicar la iniciativa en otros siete barrios de la ciudad. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha mostrado este lunes su intención de trasladar el proyecto a otras zonas, aunque no se ha aventurado a adelantar muchos detalles, ya que ha dicho que dependerá de la llegada de los fondos europeos Next Generation. Lo que sí se sabe ya es que el primero echará a andar en otoño. Ya se han inscrito 150 familias o negocios que, como ha remarcado el regidor, ahorrarán hasta un 30% en su factura de la luz. De momento, ya está en marcha la instalación de los paneles solares. Serán un total de 240 repartidos entre los tejados de los centros deportivos municipales Actur V y Siglo XXI.

"La segunda fase de la instalación estará acabada de forma inminente. A partir de septiembre el barrio solar será una realidad", ha remarcado Azcón, que ha hecho hincapié tanto en el carácter colaborativo del proyecto, puesto en marcha gracias a un convenio entre el Ayuntamiento, la empresa EDP y la entidad Ecodes, y su carácter tecnológico, social y medioambiental. Como ha recordado, el 10% de los beneficiarios, 20 viviendas, serán familias en situación de vulnerabilidad, usuarias de Zaragoza Vivienda.

Ahora, EDP está siendo la encargada de llevar a cabo la instalación fotovoltaica. Como han explicado desde el Consistorio, a través de un proceso simple se aprovechan los tejados de los pabellones para colocar las plantas, que cuentan con una estructura de aluminio capaz de orientar e inclinar los paneles de forma óptima para la captación de irradiación solar, de manera que se maximiza su productividad. En cada centro deportivo la instalación será de 50kWp, sumando 100 kilovatios pico de potencia, que generarán 150.000 kilovatios hora al año: la energía necesaria para recorrer un millón de kilómetros en vehículo eléctrico.

Las primeras placas se han colocado ya en el Actur V y este lunes han comenzado los trabajos en el Siglo XXI. Los participantes deberán pagar una cuota de seis euros y se beneficiarán de un ahorro medio del 30% en sus consumos de electricidad. El proceso de inscripción sigue abierto y, de momento, la mayoría de los participantes, un 93%, son viviendas particulares, mientras que los negocios representan el 7%.

"Este es el primer barrio solar de España y queremos ser la ciudad con más barrios solares, para servir de inspiración como proyecto del que otros muchos puedan aprender", ha remarcado el alcalde, que ha asegurado que "sin ningún género de dudas va a marcar un antes y un después en el consumo de energía fotovoltaica".