En Torrero, los patinetes siguen en las aceras y sus aparcamientos están vacíos

Durante las últimas semanas se han instalado numerosos aparcamientos para bicis y VMP, vehículos de movilidad personal, en el barrio de Torrero, tras propuestas para colocar estos junto a pasos de peatones y mejorar así la visibilidad. Sin embargo, los vecinos han notado que los usuarios de estos vehículos, lejos de utilizar los nuevos emplazamientos, siguen dejándolos mal situados, muchas veces en las aceras y bloqueando el paso.

Germán Berbegal García, vicepresidente de la Junta Municipal de Torrero, explica que en estas quejas confluyen varios factores. En su opinión, entiende las protestas, que también se dan porque, al colocar las zonas para VMP y bicis, hay menos sitio para los coches. “Todo el mundo está de acuerdo en que los patinetes son molestos. He visto gente dejarlos en la acera, gente tirándolos al contenedor. Hay de todo, los vecinos están un poco hartos”, expone, aunque pide también a los ciudadanos que entiendan la necesidad de “avanzar hacia una movilidad sostenible”.

Berbegal García también comenta que las plazas de estacionamiento y los garajes son escasos de por sí en el barrio, y que tras la obra para los emplazamientos de VMP “habría que dar soluciones a esas personas que se quedan sin sitio”, exponiendo que hay “zonas donde se pueden hacer aparcamientos”. Además, explica que “las aceras son muy estrechas” por lo que colocar motocicletas, bicis o patinetes en estas dificulta mucho el tránsito. “Lo que hace falta es un poco de civismo y empatía, pensar en las personas invidentes o quienes llevan el carro de la compra, cuando además están dando una alternativa”, añade.

Imagen de este jueves en las calles de Torrero. A. L.

No obstante, recuerda que toca “concienciar a la gente de que no se puede tener el coche particular en tu propia calle, a la gente le molesta tener el coche a 50 metros de su casa", y que hay que dirigirse “hacia otra movilidad, utilizar el transporte público y medios alternativos”. “La situación actual es insostenible, las aceras y las calles tienen que ser principalmente para los peatones, para que la gente pueda disfrutar como hace años, cuando no había problemas con vehículos”, concluye.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza explican que la ordenanza actual está en revisión, y que “el nuevo texto prohibirá expresamente aparcar en zonas no habilitadas como aceras”. Actualmente, esta prohibición se aplica en la plaza de los Sitios y su entorno, “donde se implantó una prueba piloto”, añaden. No obstante, recuerdan que esto “no quiere decir que las bicis y los patinetes ahora puedan estacionar donde quieran”.

Un patinete en la acera, este jueves, en Torrero. A. L.

La actual Ordenanza municipal reguladora de los Vehículos de Movilidad Personal y la Ordenanza municipal de Circulación de Peatones y Ciclistas de Zaragoza, estipulan que “ningún tipo de vehículo de movilidad personal (VMP) podrá estacionar en lugares que obstaculicen el tránsito peatonal, de vehículos o en elementos de indicación para invidentes y rampas de acceso a sillas de ruedas”, así como en lugar que entorpezcan “el uso de mobiliario urbano, el acceso a inmuebles o servicios como el acceso a paradas de transporte público”, ni junto a “las fachadas de edificios”.

Estos vehículos, como patinetes y bicicletas, se situarán “en los espacios específicamente acondicionados para tal fin”, y solo cuando no existan aparcamientos de este tipo en un radio de 75 metros, “podrán ser amarradas a elementos del mobiliario urbano durante un plazo que en ningún caso podrá superar las 24 horas”, y siempre que no se dañe el mobiliario urbano ni se entorpezca el tránsito. Para poder garantizar el paso de peatones, siempre “se deberá respetar un espacio mínimo de un metro como zona de tránsito”, y no se podrán situar nunca en aceras de menos de 1,5 metros de anchura.

Finalmente, el cabildo recuerda que el incumplimiento de esta normativa “conlleva sanción por parte de Policía Local”, y que los nuevos emplazamientos para VMP buscan “que la gente se acostumbre a usarlos” ya que se prohibirá estacionar fuera de ellos cuando quede aprobada la nueva ordenanza.