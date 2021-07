Cancelan una colonia en Torrellas tras dar positivo un monitor

La pandemia ya ha provocado la primera suspensión de una colonia en la Comunidad. Los 40 chicos de entre 13 y 17 años que esperaban pasar dos semanas en las confluencias de verano organizadas por la Federación Asociación de Estudiantes de Aragón (Fadea) en el centro de formación La Nave en la población zaragozana de Torrellas se han tenido que volver a sus casas al día siguiente de su llegada tras dar positivo uno de los monitores. Hasta ahora, siguiendo las indicaciones de Salud Pública, se han hecho PCR otros cuatro educadores, compañeros del contagiado, pero ninguno de los participantes.

"Teníamos la autorización de Sanidad para seguir desarrollando la actividad, pero por precaución y prevención hemos preferido suspender este turno", explicó Jonathan Ginés, portavoz de Fadea. El monitor, que ya había trabajado con otro grupo anterior de 20 chicos, empezó a tener síntomas el sábado por la mañana y se aisló antes de que llegaran los participantes del reemplazo. "Por esta razón no mantuvo ningún contacto con los asistentes a esta colonia", aseguró Ginés. Solo cuatro monitores de los 13 que forman la plantilla se han tenido que hacer PCR y se está a la espera de conocer los resultados. Sanidad ha determinado que, por el momento, ninguno de los participantes en ambos turnos tiene que hacerse la prueba. "Con los chicos de la primera actividad mantuvo en todo momento las medidas sanitarias, mascarilla y distancia, y no compartió con ellos momentos como la comida", subrayó el portavoz de Fadea.

A pesar de que este año se han flexibilizado las restricciones en las actividades juveniles, Ginés recalcó que se están aplicando "prácticamente las mismas" que el verano pasado. "Las mascarillas las mantenemos al aire libre y, por supuesto, en interiores. En las habitaciones solo pueden quitárselas cuando duermen, el resto del tiempo que están en el dormitorio tienen que mantenerlas. Además, solo uno por litera y en zig-zag", concretó. Así, los 40 asistentes de Zaragoza, Jaca y la comarca de La Litera, principalmente, llegaron el pasado sábado y el domingo por la tarde regresaron a sus hogares. Fadea se puso en contacto con las familias para explicarles lo ocurrido y les reintegrará el coste. En esta colonia no se pedía una prueba negativa, algo que no es preceptivo pero que sí se solicita en otras.

En las instalaciones del centro de formación La Nave sigue desarrollándose con normalidad un campo de trabajo, organizado por el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), en el que una veintena de estudiantes llevan a cabo un proyecto de acción medioambiental centrado en la rehabilitación de los antiguos huertos.

El Instituto Aragonés de la Juventud prevé triplicar este verano las actividades de ocio, que el año pasado fueron solo 64.