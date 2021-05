"Tiene usted narices de pedir perdón tras reconocer que transportaba 20 kilos de cocaína"

«Tiene usted narices de pedir perdón después de reconocer que transportaba más de veinte kilos de cocaína», le espetó ayer el presidente de la Sección Tercera de la Audiencia de Zaragoza a Juan Camilo H., un joven que fue detenido por la Guardia Civil en Calatayud el 11 de junio del año pasado cuando circulaba con su furgoneta. El encausado, que admitió los hechos, se enfrenta a una solicitud de pena por parte de la Fiscalía de 6 años y un mes de cárcel por tráfico de drogas. Una petición a la que se adhirió la defensa y que se ve atenuada por su adicción a las sustancias estupefacientes.

El juicio oral cogió carrerilla desde el primer minuto. Interrogado por la fiscal, el encausado, que fue llevado a declarar esposado, no dudó en soltar prenda: «Iba conduciendo una furgoneta y me pararon a la altura de Calatayud, donde registraron el vehículo... y sí, llevaba 20 kilos de cocaína cuando me pararon», confesó, aunque se quedó corto, según remató la acusación pública: «20 kilos y 800 gramos». Lo que no quiso aclarar el acusado es la procedencia o el destino de la droga: «Sabía que llevaba la droga, estaba haciendo un transporte, pero no sé quién me la dio».

La operación, que concluyó con la detención de Juan Camilo, fue dirigida desde Madrid. Los agentes del cuartel de Calatayud fueron avisados de que un vehículo era sospechoso de portar droga y que debían organizar un dispositivo en la A-2. «Dimos el alto al vehículo ya que las características coincidían con las señaladas –explicó ayer uno de los funcionarios intervinientes– y tras una búsqueda en profundidad encontramos la droga bastante bien escondida en un habitáculo».

"Muy arrepentido"

Los peritos médicos que practicaron la prueba del cabello al encausado constataron que es consumidor de cocaína «en alto grado» y de cannabis «en bajo grado», una condición que no ha variado durante su paso provisional por prisión. Al hacer uso del derecho a la última palabra, Juan Camilo pidió «perdón por el daño causado» y dijo estar «muy arrepentido».