Condenado a 6 años y medio de cárcel el pistolero del Gancho

Seis años y medio de prisión. Esa es la pena que la Audiencia de Zaragoza ha impuesto a Tahirou Ndiaye, el hombre de 31 años que el pasado mes de noviembre abrió fuego contra una patrulla de la Policía Nacional en la esquina de las calles Boggiero y Cerezo, en el Gancho. La condena se corresponde con un delito agravado de atentado (cuatro años de prisión) y un delito de tenencia ilícita de armas (dos años y seis meses).

Los agentes respondían a la llamada de varios compañeros a los que esta misma persona acababa de encañonar. Cuando los funcionarios de refuerzo quisieron darse cuenta, Tahirou, nacido en Malí, estaba plantado delante del parabrisas de su vehículo apuntándoles también a ellos. De hecho, haciendo caso omiso a los gritos de los policías para que tirara el revólver y a metro y medio escaso de distancia, el agresor acabó apretando el gatillo. Por fortuna para los agentes, no había cargado el arma con la munición adecuada y ninguna de sus balas hizo blanco.

Los hechos ocurrieron en una vía muy estrecha. La cantidad de vecinos asomados a los balcones de la calle Boggiero llevó a los funcionarios a no disparar al aire ni a realizar disparos disuasorios ante el peligro de que una bala rebotase en una de las paredes e impactase contra alguno de ellos. Por ello decidieron disparar a zonas no vitales del hombre, que finalmente fue alcanzado en la cara trasera de una pierna y cayó al suelo. Recibió asistencia sanitaria in situ y su vida no corrió peligro en ningún momento.

Durante el juicio oral, el condenado sostuvo que había comprado el arma “un par de días antes” pensando que era de fogueo. Pero lo cierto es que el revólver en cuestión, tal y como certificó una perito, "tenía cinco cartuchos en el tambor y estaba en perfecto uso". Eso sí, "lo habían cargado con munición de 9 milímetros, cuando está diseñado para munición más pequeña”, lo que provocó que no pudiera ser utilizado.

La defensa, representada por la letrada Carmen Sánchez, podrá recurrir el fallo de la Sección Primera ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).