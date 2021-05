“Vamos a un examen a Madrid y no sé si llegamos”

El fallo en los sistemas de señalización y gestión del tráfico ferroviario que ha sufrido Adif este martes ha causado retrasos de más de una hora en la línea que han obligado a los pasajeros a armarse de paciencia. “Ouigo me ha avisado por Whatsapp de que llegaba tarde, tocará esperar”, comentaba a las 12.00 en la estación de Delicias Kira Minerva, una joven de 20 años que se dirigía a Madrid a ver a unos amigos.

Más nerviosa se encontraba Irene, una joven que no se separaba del teléfono para tratar de retrasar el examen que tenía en la capital de España, mientras sus padres no quitaban ojo del panel de información. “Se examina en el Tribunal Supremo y con este retraso vamos muy justos, no sé si llegamos”, comentaba su madre, Pili, acompañada de su marido Carlos.

Este tren en cuestión acumulaba 50 minutos de retraso y, para muchos, era la primera experiencia con la nueva compañía de bajo coste. “Vaya estreno estamos teniendo”, comentaban Julio y Nieves, una pareja zaragozana que, eso sí, restaba importancia al suceso. “Pensábamos que era una huelga o algo peor, pero si es una avería, ya la arreglarán”, señalaba él.

Eran los últimos afectados de una avería que ha afectado a una decena de trenes desde primera hora del día. El fallo en la señalización se ha producido en Ballobar hacia las 8.15 y ha afectado al tramo entre Bujaraloz y Vallmanya, según han detallado fuentes del Adif. En torno a las 9.50 se ha comenzado a restablecer poco a poco la normalidad en parte de la línea, aunque los retrasos todavía se han prolongado durante buena parte de la mañana.

Fuentes de Renfe señalan que se han visto afectados unos 3.000 viajeros, por lo que se está estudiando “la manera de reclamar compensaciones al Adif por las molestias al cliente, por las indemnizaciones que hay que pagar a los usuarios y por el daño a la imagen de la compañía”. De igual modo, desde Ouigo ha recordado que compensará los retrasos a sus clientes tal y como figura en sus políticas de servicio, y que reclamarán en consecuencia a la entidad responsable de las infraestructuras ferroviarias. En el caso de la nueva compañía, dos trenes se han visto afectados, uno de Madrid a Barcelona, que ha acumulado una hora y media de retraso, y otro en sentido inverso, con 50 minutos.