Una macrofiesta en un bloque de pisos turísticos de Zaragoza deja 58 denunciados

La Policía Local ha denunciado en la madrugada del sábado a los 58 jóvenes que asistían a una macrofiesta ilegal en un bloque de pisos turísticos del barrio de San Pablo de Zaragoza. Se trata de una de las intervenciones más importantes registradas durante la pandemia en Aragón y ha sido posible gracias una vez más a la colaboración ciudadana.

Los agentes se han encontrado a los participantes a esta celebración en las zonas comunes del inmueble sin portar las preceptivas mascarillas y sin respetar las distancias de seguridad, por lo que se han interpuesto las propuestas de sanción, además de las preceptivas por saltarse el toque de queda.

La centralita del 092 ha recibido varias denuncias vecinales alertando de esta macrofiesta, lo que ha obligado a movilizar varios furgones de la Unidad de Apoyo Operativo (UAPO) en torno a las dos de la madrugada. Fuentes oficiales han indicado que la mayoría de los participantes eran extranjeros, de distintas nacionalidades, por lo que todo apunta a que se trataría de una fiesta Erasmus.

Cuando han llegado los municipales, los jóvenes estaban diseminados entre la planta superior del edificio, que sirve de zona común y cuenta con un billar, y la azotea, a la que no les importó salir pese al fuerte cierzo que soplaba en la madrugada de ayer, en la que se produjo una notable caída de las temperaturas.

Esta reunión ilegal es la más concurrida de las que se han conocido en Zaragoza desde que se declaró el estado de alarma. A esta misma zona de San Pablo han acudido en varias ocasiones tanto la Policía Local como el Cuerpo Nacional para poner coto a fiestas covid. Así ocurrió hace dos semanas y a finales de enero, cuando los agentes denunciaron a once jóvenes. En la madrugada de este viernes también se ha recibido otra alerta que no ha terminado en sanción, ya que los asistentes se han dispersado al oír llegar a las patrullas.

La Policía Local los sorprendió en la azotea y la planta superior de un inmueble de San Pablo sin utilizar mascarillas ni respetar las distancias de seguridad.

Por otro lado, la Policía Nacional ha confirmado que las llamadas de ciudadanos alertando de posibles fiestas en pisos turísticos y viviendas particulares no cesan. Durante la madrugada del sábado se han recibido dos avisos, uno de un vecino del Gancho y otro desde el barrio de Santa Isabel. El primero se ha registrado sobre la 1.00 para comunicar que en un edificio de la calle Cerezo había un portal abierto al que no dejaban entrar jóvenes a beber. Varias patrullas se han desplazado enseguida hasta el citado lugar, pero parece que los allí presentes se han percatado de la llegada de la Policía y se han dispersado. Al final, los agentes no han encontrado a nadie y no han tramitado ninguna denuncia. Y lo mismo ha ocurrido una hora mas tarde en Santa Isabel, donde otra llamada ha alertado de otra fiesta.