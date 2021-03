Algunos vecinos de Monzalbarba se quedan bloqueados a la hora de ir al cole

No es una situación que haya comenzado a darse ahora, pero está acabando con la paciencia de algunos vecinos del barrio rural de Monzalbarba. Quienes viven en las calles de la Bomba, Argensola y Gaspar de Pex denuncian las molestias que generan los vehículos que cada día paran en la zona a la hora de ir a llevar y recoger a los niños al colegio.

La particularidad de estas tres calles es que terminan en un fondo de saco y no tienen continuidad, por lo que la entrada y la salida se realiza por el mismo lugar. Esta circunstancia, unida a que muchos ciudadanos aparcan “de cualquier manera” en estas vías, hace que los residentes tengan verdaderos problemas para salir de sus casas o entrar en ellas en determinados momentos del día.

“La gente acude con el tiempo justo, entra a la calle Gaspar de Pex, de sentido y dirección única, y bloquea la salida y la entrada de quienes viven allí”, explica José, vecino de esta calle que ha preferido no dar su apellido. Lo que cuenta podría quedarse en una anécdota si los vehículos tan solo estuvieran mal aparcados unos segundos, pero no siempre es así. “Hay algunos que dejan el coche, llevan a los niños y se paran a hablar con otros padres o con los maestros”, lamenta.

Calle Gaspar de Pex, en Monzalbarba. Heraldo

Y lo que anteriormente sufrían tan solo dos veces al día -al empezar y al acabar la jornada escolar-, se ha extendido debido a que por el covid-19, los alumnos entran al centro de forma escalonada. “Empiezan a llegar a las 8.50 y están entrando hasta las 9.20, por lo que las molestias se multiplican”, añade este residente.

Como él, otros vecinos de la zona han expresado su malestar en las redes sociales. Algunos aseguran salir de casa con nervios por no saber con qué se van a encontrar, y otros incluso retrasan la vuelta del trabajo para no coincidir con la salida del colegio.

Piden respeto a sus convecinos para poder llegar puntuales a sus puestos de trabajo, citas médicas u otros quehaceres. “¿Tenemos que salir media hora antes para que puedan aparcar en nuestra puerta? Su comodidad está afectando a la nuestra”, señala José, que ha vivido más de un momento desagradable por este motivo. “Hace un mes me corté y mi hija, que me llevaba en el coche a que me atendieran, tuvo que esperar 10 minutos para poder salir”, apunta.

Este vecino también denuncia que esta practica está afectando a los accesos a los garajes, que sufren un gran deterioro por las maniobras que tienen que hacer los vehículos para salir.

La apertura de una nueva calle como mejor solución

Desde la alcaldía de Monzalbarba aseguran que llevan tiempo observando este problema y son conscientes de que es necesario darle una solución. La mejor -y también la más complicada- pasa por abrir una nueva calle por detrás que discurra por donde ahora pasa una acequia y que conecte con la avenida de San José.

“Desde hace años, más de 20, se está trabajando en tratar de dar salida a esas calles. Pero hay 14 propietarios involucrados”, explica Abel Anadón, alcalde del barrio rural. Y es que, hasta que no se construya en los terrenos que hay al final de esas vías y la zona se pueda urbanizar, el proyecto estará lejos de hacerse realidad.

Anadón comenta que tanteará con el área de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza la posibilidad de prohibir el paso a la calle Gaspar de Pex a todo aquel que no sea residente, aunque reconoce que no es algo que se pueda hacer “así como así”.

Por lo pronto, y hasta que sea viable, la educación vial y el sentido común serán los mejores aliados. “Al otro lado del colegio hay una explanada. Todos queremos aparcar en la puerta, pero no cuesta nada ir hasta allí”, señala.