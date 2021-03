Zaragoza prohibirá la apertura de casas de apuestas a menos de 300 metros de los  centros educativos

No podrán abrir a menos de 300 metros de cualquier zona con afluencia de menores. El gobierno PP-Cs parece decidido por fin, tras alrededor de dos años con la idea en el aire, a poner veto a la proliferación de salas de juego y casas de apuestas en la capital aragonesa. Urbanismo, según ha anunciado este jueves el concejal del área, Víctor Serrano, modificará el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para prohibir la instalación de estos establecimientos a un radio de 300 metros de centros educativos, parques infantiles, ludotecas, equipamientos deportivos o, entre otros, centros de tiempo libre. Ningún local de nueva creación podrá ubicarse a esta distancia, pero son varios los que ya lo están. Aproximadamente, en la capital aragonesa hay unos 120 negocios de estas características.

La propuesta inicial se tratará en la próxima comisión, pero Serrano se ha mostrado "tranquilo" y con la "certeza" de que contará con el apoyo de todos los grupos municipales, ya que la restricción refleja "un sentir general". "Estamos hablando de salud pública y mental, de defender a las personas más vulnerables", ha defendido el edil, que ha recordado que la medida irá en la "misma dirección" que las que ya se han aprobado en otras ciudades como Huesca y con lo que a futuro también quiere hacer el Gobierno de Aragón. "Desgraciadamente hoy en día el juego es un problema en muchos sectores y estamos especialmente preocupados por la incidencia de la ludopatía en la adolescencia y los primeros años de juventud", ha explicado.

En concreto, como ha detallado Serrano, la modificación aislada número 181 del PGOU contemplará no admitir la apertura de nuevos locales de juegos de azar y apuestas por dinero situados a no menos de 300 metros de parques o áreas de estancia o juegos infantiles o juveniles; de equipamientos públicos o privados de enseñanza de cualquier nivel, deportivos, culturales y de asistencia y bienestar social; de las casas de juventud, ludotecas, centros municipales de tiempo libre, centros cívicos, centros de atención a menores y otras instalaciones similares de titularidad pública; y de cualquier instalación que frecuenten habitualmente niños y jóvenes.

Para delimitar el ámbito que no podrá invadir el establecimiento, se trazará un círculo de 300 metros de radio con centro en las puertas del local hacía las vías de uso público o, en el caso de que los accesos no estuvieran construidos o proyectados, en el centro de los linderos del inmueble. Si el local tiene más de una puerta o fachada a espacios de uso público, el ámbito de influencia será el resultante de la superposición de los dos círculos. Sin embargo, todo esto no afectará a los negocios ya abiertos y debidamente autorizados antes de la nueva restricción, que quedarán en situación de usos tolerados restringidos. Es decir, podrán continuar legalmente con su actividad pero no ampliar, y si llegan a cerrar en el futuro ya no se podrá abrir otra casa de apuestas.

De momento, como ha remarcado el edil de Ciudadanos, habrá que esperar a que se apruebe de forma definitiva la modificación, por lo que todavía podrían concederse nuevas licencias sujetas a la normativa actual. No obstante, en el próximo consejo de gerencia no está previsto que se otorgue ninguna. "Tengo la certeza de saber que todos los grupos municipales estamos de acuerdo", ha sentenciado Serrano.