Los promotores de la escuela de pilotos logran eludir la cárcel

La pareja que promovió una escuela de pilotos en Garrapinillos cuyos cursos no llegaron nunca a impartirse han logrado finalmente evitar la cárcel.

Los dos acusados, Jesús Funes y Yolanda Oteo, se enfrentaban inicialmente a sendos delitos de estafa, por los que la Fiscalía pedía cinco años de cárcel para cada uno. Pero la defensa, a cargo del abogado Javier Osés, logró un beneficioso acuerdo con el ministerio público y el resto de las partes por el que se rebajaron los cargos: él ha sido condenado a dos años de prisión por apropiación indebida y ella, a seis meses por haber sido cómplice de las actividades de su marido.

Además de las penas de privación de libertad, que no les harán ingresar en prisión ya que solo ella tiene antecedentes de carácter leve, deberán devolver las cantidades que todavía adeudan a algunos de los afectados por el malogrado negocio.

La defensa se mostró muy satisfecha por el acuerdo «al no haberse condenado por un delito de estafa, acreditando con ello que no ha existido intención ni ánimo de engaño y que, pese a haber pagado a las aerolíneas para poder cumplir el contrato, no resultó posible». En torno a una quincena de personas de nivel económico alto pagaron un adelanto de entre 5.000 y 6.000 euros.