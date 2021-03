"Los investigadores covid no entramos dentro de ningún grupo de las campañas de vacunación del coronavirus"

Trabajan desde hace meses con muestras del virus vivo, infectando animales de coronavirus o manipulando muestras de posibles contagiadores, y aunque han sido debidamente formados para ello y lo hacen siguiendo todas las medidas que ofrecen los laboratorios de bioseguridad, un accidente o un error humano les podría acarrear un contagio que obligara además a paralizar sus proyectos.

"A pesar del riesgo que tenemos, los investigadores covid no entramos dentro de ningún grupo de las campañas de vacunación que hay en España, y pensamos que habría que fomentarlo. La pandemia actual está dando a la sociedad conciencia de la importancia de invertir más en ciencia, pero no pueden estar diciendo eso y a nivel estatal dejarnos fuera de la estrategia de vacunación", lamenta la investigadora predoctoral Iratxe Uranga, que trabaja en el Centro de Investigación Biomédica de Aragón, en el grupo que dirige Julián Pardo.

Iratxe Uranga (IIS Aragón), Maykel Arias (ICB) y Eduardo Moreo (Unizar) componen junto a Santiago Uranga el equipo que aisló los primeros coronavirus en Aragón. De manera exepcional, gracias a la mediación del IIS Aragón, algunos de estos investigadores recibieron la primera dosis de la vacuna la semana pasada en el Hospital Clínico Lozano Blesa, al igual que el personal sociosanitario y el personal de investigación que trabaja dentro del Hospital Clínico y del Hospital Miguel Servet.

"Existe una inquietud a nivel nacional porque nadie se haya acordado de vacunar a los investigadores en puestos de riesgo"

Este investigador ARAID de la Universidad de Zaragoza se muestra satisfecho de que, al menos, se esté vacunando a los investigadores que trabajan dentro de un hospital como personal sociosanitario, pero considera esta estrategia insuficiente, pues cree que "se debería haber hecho de otra manera y pensado antes" para así llegar a todos.

En concreto, en Zaragoza, estima que hay una docena de investigadores que trabajan o han trabajado con muestras peligrosas del virus, y no todos han recibido la vacuna. "Sigue habiendo gente trabajando en covid que no se ha vacunado, aquí y en otros sitios. Donde se ha vacunado a investigadores es en laboratorios que van asociados a un hospital, porque no hay una separación física entre ambos y van continuamente. Pero muchos otros investigadores estamos en el CIBA o en la Universidad, y eso limita mucho", añade.

Los investigadores consultados ven como un "mal nacional" el no haber sido incluidos dentro de los criterios actuales de vacunación, lo que supone para ellos un "reflejo" de la importancia que se da a la ciencia en cada país. "Si de verdad se piensa que es prioritario que los científicos investiguen en covid se habría pensado el incluirlos, pero lo cierto es que existe una inquietud a nivel nacional porque nadie se haya acordado de los investigadores en puestos de riesgo, cuando debería haber una obligación moral de proteger a estas personas", defiende Pardo.

A juicio de Uranga, considerar a estos investigadores como grupo prioritario e incluirlos en la Estrategia de Vacunación contra la covid-19 contibuiría a su vez a poner en valor la ciencia, en un momento en el que se ha demostrado la importancia de invertir en estos proyectos.

"La vacuna que se está poniendo se ha conseguido a nivel mundial gracias a investigadores que han estado investigando con covid. Aunque tomamos todas las medidas necesarias y hemos sido formados para ello, el riesgo cero absoluto no existe, sobre todo si trabajas con animales... Para nosotros sería bonito ver nuestro trabajo reconocido si a nivel institucional dijeran: "los investigadores que trabajan con coronavirus necesitamos que estén seguros", afirma esta zaragozana, que ha participado en los estudios de validación de las nuevas mascarillas desarrolladas en Aragón contra la covid a base de nanopartículas de plata.

