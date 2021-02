La línea entre Cuarte de Huerva y Zaragoza se refuerza en las horas punta con un microbús

La línea 410 que une Cuarte de Huerva con Zaragoza cuenta desde este lunes, 22 de febrero, con el refuerzo de un microbús adicional en las horas punta. De esta manera, el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ) ha atendido la petición del ayuntamiento de la localidad, que llevaba reclamando la introducción de nuevos vehículos desde que se decretaron las restricciones de aforo del pasado mes de octubre.

El refuerzo afecta a las expediciones con salida de Cuarte de Huerva a las 7.30 y las 8.30, así como la correspondiente vuelta desde Zaragoza a las 8.00. Las salidas desde Zaragoza a las 14.00 y a las 15.00 y la vuelta desde Cuarte a las 14.30 también se refuerzan con un microbús.

“Cuando empezaron las restricciones de aforo de los autobuses nos encontramos con que esta línea quedaba muy justa. Estábamos teniendo problemas, la gente se quedaba en tierra”, explica Julio Conde, teniente de alcalde de Cuarte de Huerva. El consistorio de la localidad llevaba tiempo solicitando medidas encaminadas a evitar la saturación puntual que sufrían los autobuses, especialmente en las franjas horarias que coincidían con la entrada y salida de los colegios y los puestos de trabajo. Hace unas semanas, algunos vecinos también se organizaron para recoger firmas.

En estos momentos, la normativa establece que estos vehículos tienen que circular con un aforo máximo del 75% de las plazas sentadas y 2 viajeros de pie por metro cuadrado, o lo que es lo mismo, un total de 42 o 43 viajeros.

En ocasiones, los usuarios que querían coger el autobús se encontraban con que este iba lleno y tenían que esperar al siguiente -pasan cada 30 minutos- o buscar otra alternativa. “En según que casos, es muy difícil poder combinar horarios o salir una hora antes para ir a trabajar”, señala Conde.

Desde el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza aseguran haber estado “en contacto permanente” con el ayuntamiento para dar una solución al problema. Y es que, si bien la línea 410 pertenece al ámbito de competencias del CTAZ, es la única cuyo convenio con la empresa está suscrito directamente por el consistorio de Cuarte de Huerva.

El director gerente del CTAZ, Juan Ortiz, comenta que habían identificado cierto grado de saturación en los autobuses, aunque no era algo que ocurriera todos los días. “A raíz de las restricciones impuestas para controlar la pandemia, monitorizamos permanentemente los aforos de las líneas”, apunta.

Desde el CTAZ explican que las incidencias se producían de forma puntual, pero cada vez con más frecuencia. Además, debido a los desconfinamientos perimetrales de Zaragoza capital y Cuarte, prevén un aumento de los usuarios. “Es una medida dimensionada con creces para que no se repita que los viajeros se queden en tierra”, añade Ortiz. De hecho, el gerente confirma que no todas las expediciones adicionales que han funcionado hoy hubieran sido necesarias porque no había un exceso de viajeros.

Con todo, Conde asegura que están “contentos” con las medidas adoptadas y que irán estudiando su funcionamiento a lo largo de la semana. “Hay que agradecer al Consorcio el esfuerzo, porque nos consta que estaban intentándolo por todos los medios”, apunta.

El refuerzo de la línea 410 se une a otros refuerzos puestos en marcha el 23 de noviembre en las líneas metropolitanas 111, 211, 510 y 611 y que estarán vigentes hasta el 31 de marzo.