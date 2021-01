La calle Valimaña pone a prueba la pericia de los conductores: "Te juegas el retrovisor"

Estacionar, salir de un garaje, o simplemente circular por la calle Valimaña requiere un cierto grado de destreza al volante. Quienes ya se lo saben aparcan protegiendo bien sus espejos de posibles rayas o golpes, aunque siempre hay algún despistado que al ir a coger el coche se encuentra con una sorpresa desagradable. “Si no los recoges, te juegas el retrovisor”, asegura Raúl Gascón, presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio Jesús.

Las dimensiones de la calzada de esta vía permiten el paso de automóviles sin demasiada holgura, algo que se complica cuando el vehículo en cuestión es de gran tamaño. Por este motivo, escenas como la captada hace unos días por un vecino de la calle son bastante frecuentes. En las imágenes recogidas desde su vivienda se ve cómo una hormigonera que trabajaba en unas obras cercanas circula a escasos centímetros de los coches que tiene aparcados a ambos lados. “Lo que pasó el otro día es habitual”, señala el ciudadano que tomó las instantáneas.

El primer tramo de la calle Valimaña, entre la calle Norte y Santiago Lapuente, es el más estrecho de todos. En sus poco más de 11 metros de anchura alberga dos aceras, dos líneas de aparcamiento y un carril de circulación. Y si aparcar en esa zona es deporte de riesgo, no lo es menos entrar o salir de los garajes, un asunto por el que han llegado numerosas quejas a la asociación. “Si un coche ha invadido un poco el badén, tienen problemas para salir del garaje porque no tienen ángulo de giro”, comenta Gascón.

Los problemas también se multiplican si algún conductor aparca un poco alejado de la acera. “No es una calle preparada para tener dos líneas de aparcamiento”, considera el mismo vecino, que explica que la Policía Local ya ha tenido que acudir en alguna ocasión para desviar vehículos cuando se produce un atasco.

La mayor preocupación entre los vecinos y la asociación es el paso de vehículos de emergencia. “Hace unos años hubo un escape de agua y el camión de bomberos no pudo entrar, tuvieron que aparcarlo en el cruce con Santiago Lapuente y trabajar desde allí en el edificio”, señala Gascón.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Zaragoza lanzan un mensaje de tranquilidad en este sentido: “Si los bomberos hubieran detectado algún problema en cuanto a seguridad, ya se habría tomado alguna medida”, comentan. Además, recuerdan que el Cuerpo de Bomberos cuenta con algunos vehículos más estrechos de lo habitual para poder intervenir, precisamente, en zonas estrechas como estas o las calles del casco histórico de la ciudad.

Las mismas fuentes municipales aseguran que el área de Movilidad es consciente de los problemas de circulación que se dan en esta calle, pero admiten que la solución no es sencilla y tendría sus pros y sus contras. Lo más fácil, comentan, sería eliminar una de las filas de aparcamiento, pero esto agravaría todavía más la falta de plazas de estacionamiento que sufren en el barrio. “Se está valorando cómo hacerlo para minimizar la afección sobre las plazas de aparcamiento”, añaden.

En los presupuestos participativos de 2018 y 2019, la asociación y una vecina a título particular ya hicieron sendas propuestas de mejora para la calle Valimaña, y aunque estuvieron en debate, no se seleccionaron para la valoración técnica. No obstante, Gascón cree que el consistorio tuvo la oportunidad de mejorar la movilidad en esta calle hace unos meses, cuando se colocaron aparcabicis y aparcamotos antes y después de los pasos de cebra para ganar visibilidad. “Podrían haber aprovechado para colocar esos nuevos aparcamientos en las esquinas de los garajes”, concluye.