El indigente fallecido en Nochebuena renunció a alojarse en el Albergue

El indigente fallecido en Nochebuena conocía los recursos asistenciales de la ciudad, dado que se había alojado hace unas semanas en el Albergue de Zaragoza, pero decidió no utilizarlos. Así lo explicó este sábado el concejal de Acción Social, Ángel Lorén, que recordó que este invierno se han ampliado las alternativas para los sintecho dadas las restricciones que ha impuesto la covid en los servicios asistenciales de la ciudad.

El fallecido, que respondía al nombre de Víctor y era de nacionalidad española, fue encontrado muerto a primera hora del día de Navidad bajo el puente del Emperador Augusto, también conocido como el ‘puente de los gitanos’. Tenía dependencia crónica del alcohol, según diversas fuentes, hecho que pudo ser la causa de que renunciara a alojarse en el Albergue, donde se debe actuar con unas normas y donde la bebida o las drogas están proscritas. No en vano, los informes preliminares del forense apuntan a que la causa de la muerte pudo estar en el alcoholismo. Había estado recientemente en el Albergue y conocía el programa de frío que activa por estas fechas el Ayuntamiento. Pero decidió no hacer uso de estas prestaciones.

"Decidió no estar alojado en el Albergue, no se podía haber hecho más de lo que se ha hecho. El protocolo no ha fallado", explicó Lorén, que subrayó que los recursos para los sintecho se han ampliado este año. "El Albergue está al 82% y ayer (por el día de Navidad), había 12 plazas libres". Además, con el protocolo de frío, los voluntarios y la policía recorren las zonas donde suelen estar los indigentes para informarles de las alternativas de alojamiento y ofrecerles abrigo y bebida caliente en el caso de que no quieran acudir al Albergue.

"Esta persona conocía los recursos y sabía que estaban a su disposición. Pero no podemos forzar a nadie ni debemos hacerlo. No se puede ir en contra de la voluntad de nadie", explicó Lorén respecto a casos como el de Víctor. "La institución debe ofrecer el servicio. El paso siguiente es la pérdida de la tutela, pero eso lo debe decidir un juzgado", declaró.

183 plazas

Para la campaña de frío de este 2020, el Ayuntamiento de Zaragoza ha habilitado un total de 183 plazas, 35 más que en 2019. Con las limitaciones de aforo del 50%, el Albergue tiene capacidad para 78 personas. A esta cantidad se suman otras 105 en pisos de la sociedad municipal de la Vivienda, en el Refugio y en alojamientos de otras entidades sociales o en establecimientos hosteleros.