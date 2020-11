Azcón, ante las críticas por el aumento de las luces de Navidad: "No es un capricho"

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha insistido este viernes en que el aumento del gasto en iluminación navideña en la ciudad, que pasa de 400.000 a 700.000 euros, no es un "capricho" y que no se llevaría a cabo si no lo hubieran demandado los propios comerciantes.

En palabras de Azcón, quienes más se benefician de "la luz, la alegría y la vida" que dan a las calles estas luces son precisamente los pequeños comerciantes.

Ha reprochado a grupos como ZeC la "incoherencia" en sus críticas a este gasto cuando, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por el mismo espectro político, ha aumentado la iluminación navideña en un 45 por ciento.

El portavoz municipal de ZeC, Pedro Santisteve, denunció el día anterior que, con los 700.000 euros de las luces de navidad, cerca de 400 familias podrían asegurar su vivienda durante seis meses.

A este respecto, el alcalde ha respondido que, cuando Santisteve gobernaba, dejó la partida de rehabilitación de vivienda a cero en 2019 y, un año antes, no superaba los 3 millones de euros.

"El movimiento se demuestra andando", ha subrayado Azcón, quien ha recordado que la apuesta más importante por las políticas de vivienda en el Ayuntamiento de Zaragoza la está desarrollando un gobierno formado por PP y Cs, con más de 6 millones de euros en ayudas y subvenciones a la rehabilitación.