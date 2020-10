Prisión permanente: el debate sigue abierto entre los jueces aragoneses

«Yo no puedo estar a favor de la prisión permanente, porque una pena así trunca la finalidad constitucional de la reinserción», señala el presidente de la Audiencia de Zaragoza, Alfonso Ballestín. «Si todo el sistema penitenciario está dirigido y enfocado a la rehabilitación de quien ha cometido un delito –añade–, qué sentido tiene aplicar una pena que en el fondo busca una perpetuidad, por más que contemple una revisión futura». A la pregunta de si todo el mundo tiene capacidad de rehabilitarse, Ballestín responde: «Cada situación es distinta. Y obviamente habrá casos en los que, si no imposible, sea muy difícil hacer efectiva esa reinserción. Pero no cabe duda de que con el actual reglamento penitenciario y su progresión en grados se están consiguiendo avances que hace un tiempo eran impensables».

El presidente de la Sección III de la Audiencia de Zaragoza, José Ruiz Ramo se posiciona claramente a favor de la prisión permanente revisable. «Hay determinados supuestos en los que una persona no está preparada para quedar en libertad, porque los informes médicos o psicológicos así lo dicen. Y no se puede sacar de prisión a alguien que ha cometido delitos muy graves si realmente no hay una seguridad de que no va a volver a delinquir», señala. En cuanto a los supuestos que ahora contempla el Código Penal para aplicar su castigo más severo, Ruiz Ramo considera que se podría incluir alguno más. «Por ejemplo, para aquellos casos en los que no aparece el cadáver de una víctima y el condenado se niega a revelarlo prologando así el dolor y sufrimiento de su familia», dice.