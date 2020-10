Rechaza que el padre biológico de su hija, a la que nunca ha conocido, pueda visitarla

La madre de una niña de cuatro años y medio no quiere que el padre biológicode la menor la visite porque entiende que nunca se ha interesado por ella ni tiene relación alguna desde que nació. Cree que lo que busca es regularizar su situación en España (el hombre es originario de la República Dominicana), razón por la que necesita utilizar el arraigo que le proporcionaría la menor.

Así se lo ha expuesto al juez de familia su abogada, Marimar Martínez, en un escrito de alegaciones en las que se opone a que se le conceda un régimen de visitas. Además, solicita que la psicóloga y la trabajadora social adscritas al juzgado emitan un informe sobre la conveniencia o no de que se establezca una relación entre la niña y el progenitor biológico.

La abogada mantiene que las visitas podrían perturbar a la menor, la cual tiene asumida una estructura familiar en la que su padre es la pareja estable de su madre y su familia extensa, sus abuelos.

La niña es fruto de una breve relación que la madre, ahora de 45 años, entabló con el hombre, que fue detenido por tráfico de drogas cuando se encontraba embarazada de 7 meses y ha pasado varios años en prisión. En esa época, él estaba en situación irregular en España y la mujer piensa que buscó la relación con ella por ese motivo.

Su abogada explica que no reconoció a la hija común en el Registro Civil hasta pasado un año de su nacimiento, justo cuando le notificaron la orden de expulsión de España. "Solicitó las visitas en prisión –explica– pero terminó desistiendo. En ningún momento se ha interesado por la niña desde que le concedieron el tercer grado hasta ahora, cuando necesita utilizar el arraigo de la menor, y ha vuelto a pedir visitas para conseguirlo".

Muestra de su desinterés por la menor, afirma la letrada, es que desde que nació la niña no ha abonado la pensión de alimentos que se fijó en sentencia (70 euros, teniendo en cuenta que trabajaba en la cárcel), ni gastos de libros o material escolar.

"Entendemos que el interés superior de la niña aconseja que la misma, en las actuales circunstancias, no se relacione con un señor de 60 años, de la República Dominicana, que acaba de salir de prisión, a quien no conoce de nada y que además no dispone de una vivienda digna", subraya. Por esta razón, Marimar Martínez quiere que las profesionales del juzgado de Familia informen también sobre las circunstancias sociales y domiciliarias actuales del mismo.

El hombre tiene hijos mayores de edad de un anterior matrimonio y, al parecer, no tiene contacto con ellos. Durante un tiempo la madre de la niña mantuvo contacto con la familia del progenitor biológico, pero se distanció al iniciar su relación con su actual pareja. A través de aquellos contactos supo que el demandante había estado preso también en Estados Unidos por tráfico de drogas, según expone en sus alegaciones.

Menciona igualmente un caso semejante que se dirimió en el mismo juzgado de Familia, el número 6 de Primera Instancia, en el que se denegaron las visitas solicitadas por una madre, dado el tiempo que había transcurrido sin ver al hijo menor. En ese supuesto, el niño no tenía ningún recuerdo de su madre biológica ni se le había informado de su existencia e identificaba a su abuela materna como su madre.

A pesar de las circunstancias expuestas por la madre, la Fiscalía de Zaragoza se ha mostrado conforme con que se establezca un régimen de visitas con el padre biológico para un periodo de cuatro a seis meses, en fines de semana alternos, durante cuatro horas, y un día entre semana, con entrega y recogida en un punto de encuentro. Si los informes son favorables, considera que se podría ampliar el tiempo de visitas. La Fiscalía ha atendido la petición del progenitor biológico tras comunicarle que ha accedido a la libertad condicional el pasado 1 de julio y que termina de cumplir la pena el 11 de diciembre de 2021.