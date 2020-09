Más de 50 establecimientos disponen ya de autorización para instalar veladores sobre plataforma en calzada

El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha, desde el pasado mes de mayo medidas para el impulso del sector hostelero tras el estado de alarma comienzan a dar frutos cuantitativos y cualitativos. Actualmente, 53 establecimientos tienen ya autorización para ubicar terrazas sobre plataformas en calzada, mientras que otros 239 -que presentaron su solicitud en el plazo establecido- han sido autorizados a una ampliación del espacio disponible para esta actividad.

Como se recordará, según ha indicado el Ayuntamiento, el pasado mes de mayo el Ayuntamiento de Zaragoza puso en marcha distintas medidas para facilitar la apertura y la progresiva reactivación del sector de la hostelería en la ciudad, tras el confinamiento provocado por la crisis del coronavirus. Con ellas se ha pretendido que esta importante actividad económica, social, turística y cultural de Zaragoza pudiera recuperar lo antes posible su actividad, garantizando en todo momento las necesarias condiciones de seguridad a las que obliga la actual situación de crisis sanitaria.

Entre las iniciativas puestas en marcha figura facilitar el incremento de la superficie en aquellas autorizaciones en las que sea factible, siempre que no se interfiera con la accesibilidad, el tránsito peatonal y la seguridad. Además, y siempre que las condiciones de cada caso lo permitan, autorizar la instalación de veladores en zonas de estacionamiento. Esto debe realizarse, en su caso, utilizando tarimas y elementos de seguridad, y no interfiriendo con el acceso a infraestructuras u otros elementos presentes en la vía pública.

A lo largo del año 2020 (hasta el 18 de septiembre) el área de Servicios Públicos ha tramitado un total de 2.345 licencias de terrazas y veladores (solicitudes nuevas y renovaciones) y, además, 378 solicitudes en plazo para acogerse a las medidas adoptadas con motivo de la crisis sanitaria, de las que se han autorizado 239.