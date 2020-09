Sofocado un incendio en la parte exterior de una fábrica en el polígono de Malpica

Los Bomberos de Zaragoza han sofocado este jueves, 3 de septiembre, un incendio en la parte exterior de una fábrica, en el polígono industrial de Malpica, en Zaragoza.

El suceso ha tenido lugar a las 3.40 y el fuego ha afectado a material desechable localizado en el exterior, según han indicado fuentes municipales.

No obstante, el incendio no ha llegado al interior de la nave, por lo que no ha ocasionado daños materiales importantes. Hasta el lugar se han trasladado dos dotaciones de bomberos.