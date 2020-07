La Policía investiga la muerte de un joven que cayó por una ventana en San José

La Policía Nacional está investigando la muerte de un joven de 22 años que cayó a la calle desde la ventana de un tercer piso de una vivienda de la Travesía de Puente Virrey en el barrio de San José, en Zaragoza. Los agentes intentan aclarar cómo se produjo el suceso, ya que hay testigos que vieron cómo otras dos personas que estaban en el piso sujetaban al joven por los brazos mientras su cuerpo colgaba por el exterior, y, en un momento dado, se precipitaba al vacío y fallecía en el acto.

El cuerpo de la víctima quedó tendido en el asfalto de la calle de Ventura Rodríguez, ya que aunque la entrada al inmueble se hace por la travesía, la ventana desde la que cayó da a la parte trasera.

Los hechos ocurrieron pasadas las once de la mañana de este miércoles. Varias patrullas de la Policía Nacional acudieron al lugar y, según manifestaron los testigos, los agentes se llevaron a tres personas detenidas, las cuales permanecieron un tiempo esposadas en el suelo frente al portal donde se produjeron los hechos. No obstante, al cierre de esta edición se desconocía si su arresto tenía relación con la muerte del joven o con algo que los funcionarios hallaron en el interior del piso. De hecho, los Bomberos de Zaragoza acudieron por la tarde con una autoescala de 18 metros y estuvieron buscando objetos en el tejado del edificio situado en el número 51 de Ventura Rodríguez, justo enfrente de la ventana desde la que se precipitó.

José Antonio Otín, dueño del taller de coches que lleva su nombre, fue testigo del trágico suceso. Impresionado por la escena presenciada, contaba que unos gritos le hicieron salir del taller a la calle: "He visto al chico colgado del alféizar de la ventana, pataleando en la pared, y a un mozo arriba, que estaba junto a otro, intentándolo sujetar hasta que se le ha escapado y, al final, se ha caído". Otín añadía que vecinos de la calle acudieron con colchones para ver si llegaban a tiempo y tratar de amortiguar el golpe, pero no hubo suerte. "He visto cómo caía, pero me he dado la vuelta porque no tenía estómago para mirar", decía apesadumbrado.

Agentes del Grupo de Homicidios investigan qué estaba haciendo la víctima y el resto de sus acompañantes en la vivienda y si habían estado haciendo por la noche algún tipo de consumo de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes. A lo largo de todo el día estuvieron registrando el piso. Sobre las 20.00, policías de la Unidad de Guías Caninos inspeccionaban la casa con perros adiestrados.

Al cierre de esta edición, fuentes policiales no descartaban ninguna hipótesis y esperaban que termine la investigación para afirmar si se trata de un accidente, un suicidio o un homicidio.