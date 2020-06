Las fuentes públicas siguen cerradas, aunque haya quienes se empeñen en lo contrario

Beber agua en las fuentes públicas de Zaragoza es un gesto todavía no permitido. Los surtidores de agua potable y las fuentes de refresco permanecen cerradas debido a la emergencia sanitaria, aunque el consistorio advierte: hay quienes se dedican a buscar las llaves de paso para hacerlas funcionar, poniendo en riesgo la salud del resto de ciudadanos.

Los grifos y fuentes de baño instalados en parques, plazas y jardines continúan cerradas “por motivos de seguridad”, y no porque estén estropeadas o no funcionen. Con todo, ha habido quienes han desoído las recomendaciones de las autoridades y el Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido constancia en los últimos días de casos en los que los propios ciudadanos las han puesto en funcionamiento. “Al abrir una fuente se está provocando un riesgo sanitario”, señalan fuentes municipales. Y es que, los surtidores pueden convertirse en focos de contagio, ya que los toca mucha gente.

“Rogamos se abstengan de abrirlas, ya que se han cerrado por seguridad y no porque estén estropeadas o no funcionen”, insisten. Desde el consistorio comentan que algunos de estos incidentes se han producido en el Corredor Verde, aunque no han querido dar más pistas al respecto para disuadir a posibles desobedientes.

Las fuentes de refresco, como las ubicadas en el paseo de Ranillas, el Frente Fluvial, la estación de Delicias o el Corredor Verde también están cerradas debido a las posibles aglomeraciones que se pueden generar durante los días de más calor. No obstante, las fuentes ornamentales -en las que no se permite el baño- sí que funcionan.

En el caso de toparse con alguna fuente o grifo que sí funcione estos días, desde el Ayuntamiento aconsejan a los ciudadanos avisar al Servicio Municipal de Atención Telefónica (010) o a la Policía Local. El pasado mes de mayo, coincidiendo con los primeros paseos y salidas deportivas permitidas, el consistorio ya recomendó a los ciudadanos salir a caminar con sus propias botellas de agua.

Continúan las tareas de desinfección

Por el momento, las zonas de juegos infantiles y para adultos también continúan cerradas y su uso no está permitido. Al mismo tiempo y para reducir el riesgo de contagio por coronavirus, continúan las tareas de desinfección tanto en la capital aragonesa como en los barrios rurales. Desde que comenzaron, el Ayuntamiento ha realizado más de 15.000 servicios y se ha limpiado y desinfectado la superficie equivalente a 1.000 campos de fútbol.

El entorno de los principales hospitales zaragozanos se limpia a diario, mientras que en los centros de salud se interviene, al menos, una vez a la semana. También se presta especial atención a los baldeos y la limpieza en barrios rurales, mercados, marquesinas y estaciones BIZI.

Los elementos y el mobiliario público de parques, bulevares, plazas, jardines y zonas verdes también han sido objeto de estas tareas. De hecho, cerca de 30.000 elementos como bancos, mesas, papeleras, fuentes, sillas, maceteros y vallas se desinfectan dos veces a la semana para que los paseos de los zaragozanos sean lo más seguros posible.