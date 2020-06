Decenas de personas protestan en Las Delicias por la violencia policial en EE. UU

Varias decenas de personas se han manifestado este martes en el barrio de Las Delicias para protestar por la muerte de George Floyd a manos de un agente de policía de Mineápolis (Estados Unidos). Floyd, ciudadano afroamericano, falleció por la asfixia causada, según la última autopsia, por la rodilla de un agente que le presionaba el cuello, mientras otros dos estaban subidos a su espalda. Las imágenes han dado la vuelta al mundo y han originado protestas en ciudades de distintos países.

La manifestación de Zaragoza había sido convocada través de las redes sociales y no fue comunicada a la Delegación del Gobienro de Aragón. El grupo recorrió parte de Vía Univérsitas y de Duquesa Villahermosa cortando la circulación y lanzando consignas contra la violencia policial, entre ellos el angustioso ‘I cant breathe’ (no puedo respirar) que decía George Floyd cuando le aprisionaban el cuello mientras permanecía esposado en el suelo.

Los participantes terminaron la protesta ante la comisaría de la avenida de Valencia, donde se vivieron momentos tensos por los gritos que lanzaban contra la Policía en general y la violencia racista en EE. UU., en particular. Los manifestantes eran en sus mayoría jóvenes, muchos inmigrantes, que se quejaban también contra el racismo en la sociedad.