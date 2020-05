Azcón defiende la inversión millonaria del hospital privado como motor de empleo

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, considera que la construcción de un nuevo hospital privado en la prolongación de la avenida de Gómez Laguna supondrá un impulso económico para la ciudad, tanto en ingresos para las arcas municipales como en empleo e inversión. Por ello, el Ayuntamiento solicitará a la declaración de interés autonómico, con el objetivo de acelerar la tramitación administrativa. Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, respeta la «autonomía local» y las «iniciativas empresariales» pero su «prioridad» es la sanidad pública.

Los dos dirigentes se pronunciaron este jueves en estos términos sobre la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que va a impulsar la coalición PP-Cs en la capital aragonesa para la construcción de un nuevo hospital privado. La operación implica una venta de suelo público que reportaría al Consistorio entre 12 y 15 millones de euros, en función de las ofertas que opten a la licitación. En este sentido, el Grupo Quirón, que desde hace años intenta ampliar sus instalaciones en la ciudad, ha mostrado su interés en el proyecto.

Para Azcón, se trata de una «magnífica» iniciativa para Zaragoza ya que permitirá lograr ingresos «en un momento especialmente complicado». «El Ayuntamiento no regala nada y va a sacar un concurso público al que se podrán presentar todas las entidades que quieran, incluso podrían públicas, para adquirir ese suelo y construir el hospital», declaró. Además, el alcalde recordó que el proyecto supondrá una inversión de en torno a los 120 millones de euros. «Será un motor económico que significará muchos puestos de trabajo», apuntó.

En principio, la coalición PP-Cs cuenta con el apoyo de Vox para sacar adelante la modificación del Plan General, que prevé trasvasar 30.000 metros cuadrados edificables que hay en un solar de Valdespartera para posibilitar la construcción del complejo hospitalario, que estará situado entre la cooperativa del taxi y la trasera del estadio Miralbueno-El Olivar.

En cambio, la oposición y entidades como la Federación de Barrios han mostrado su reticencias al hospital. «Espero que se den cuenta de que es un buen proyecto para Zaragoza y que se unan dejando al margen otros criterios ideológicos que aportan poco», reclamó.

Los plazos

Tal y como anunció el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, PP-Cs prevé lograr en el pleno de mayo la aprobación inicial del expediente, y la definitiva en el de septiembre, de cara a poder licitar el proyecto a finales de año. En cualquier caso, el Ayuntamiento pedirá a la DGA la declaración de interés autonómico, que permitiría reducir los plazos.

Desde el Pignatelli, Javier Lambán se mostró respetuoso con la autonomía local. «Es un principio constitucional en el que he creído siempre, lo he exigido cuando he sido alcalde de mi pueblo y se lo reconozco a cualquier ayuntamiento», señaló el líder socialista. Sin embargo, destacó que su «prioridad» es el apoyo a la sanidad pública.

Uno de los ratios de camas por habitante más altos del país

Lo dijo el pasado miércoles el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, y lo reiteró ayer el alcalde: «Zaragoza puede ser la ciudad que más camas hospitalarias tenga de toda España y esa es una buena noticia», apuntó Jorge Azcón. De hecho, en la actualidad, la capital aragonesa ya cuenta con uno de los ratios por habitante más altos del país. En concreto, ofrece cerca de 450 camas hospitalarias por cada 100.000 vecinos.

En el conjunto de Aragón, la Comunidad dispone de 370 camas, lo que la sitúa como la segunda de mayor oferta, solo superada Cataluña, con 384. «Si de algo ha servido esta crisis del coronavirus es para demostrar que el sistema sanitario es único y que el número de camas que tienen las ciudades influyen en, por ejemplo, si pasan o no pasan de fase», declaró ayer el alcalde.

Mientras no se conozca el proyecto ganador del concurso no se sabrá el número de camas que sumará el nuevo hospital privado de Gómez Laguna a la ciudad. En cualquier caso, de imponerse el Grupo Quirón, previsiblemente se cerrarían sus instalaciones de La Floresta y del parque Grande.