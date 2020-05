Azcón exige a Lambán informes "transparentes" para fijar la desescalada en Zaragoza y el medio rural

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, no valora un escenario en el que la capital aragonesa vea retrasados sus plazos de desescalada y no pase a la Fase 2 el próximo 25 de mayo. Ante las declaraciones del presidente, Javier Lambán, sobre las distintas “velocidades” que deberían tener la ciudad y el medio rural en la desescalada, el regidor ha exigido que se hagan públicos los informes sobre el impacto de la covid-19 en la ciudad en los que se sustentan esas declaraciones.

“El presidente de Aragón tiene que dar más explicaciones”, ha dicho el alcalde, que ha aludido al “drama” y la “desgracia” que supone que este asunto “se haya politizado” por parte del Gobierno central. “Deberíamos conocer la situación en la que nos encontramos, los indicadores de nuestros territorios y por qué una ciudad pasa a una fase o no”, ha dicho. "Esto pone de relieve el caos en las decisiones del Gobierno de España que hay con la desescalada", ha añadido.

Más información Lambán no descarta que Zaragoza y el resto de Aragón tengan distintas velocidades en la desescalada

Eso sí, el alcalde ha explicado que quiere creer que el presidente de Aragón se esté refiriendo a que “Zaragoza pueda pasar a la siguiente fase en el calendario que está establecido y que pueda haber determinadas zonas rurales puedan pasar antes”. En ese caso, ha admitido que “podría tener sentido”. “El virus no afecta igual en pueblos pequeños como afecta en las grandes ciudades. La concentración es una característica de esta crisis sanitaria. La mayor densidad, el que haya más personas en contacto y movimiento hace que ese virus se pueda contagiar”, ha dicho. De hecho, ha recordado que él nunca ha estado a favor de la provincia como referencia para la desescalada.

En cualquier caso, ha señalado que el grupo del PP en las Cortes de Aragón ha solicitado información sobre este asunto, así como el informe que se envió al Ministerio de Sanidad la pasada semana para avanzar en la desescalada. “Avanzaríamos mucho si hubiera información clara, transparencia en estas decisiones tan importantes para los pequeños comercios, para la hostelería, para todos los autónomos. Se generaría mucha menos polémica de la que se ha generado”, ha dicho.

El alcalde no ha querido especular sobre qué ocurriría si Zaragoza no pasa a la fase 2. "Sobre estas cuestiones es mejor opinar con todos los datos”, ha dicho Azcón, que ha animado al presidente Lambán a que “matice” sus declaraciones y sea transparente. “La polémica se crea porque todos los datos no se han hecho públicos, porque no hay transparencia en esos informes. No tiene sentido que información tan sensible como esa no sea pública para conocer el estado en que se encuentra nuestra ciudad”, ha señalado.

Además de insistir en que “no es lógico” que un alcalde no pueda conocer los indicadores para avanzar en la desescalada, también ha lamentado que no se tenga en cuenta los criterios que pueden aportar las ciudades. “La semana pasada ya le ofrecí al ministro de Fomento los indicadores de movilidad de la ciudad. Algo tan importante como el transporte público no se está teniendo en cuenta”, ha dicho.