El aeropuerto retoma el sábado los vuelos de viajeros con las dos rutas de Rumanía

El aeropuerto de Zaragoza retomará el sábado los vuelos comerciales tras dos meses de parón y lo hará con las dos rutas de Rumanía, Bucarest y Cluj Napoca. La compañía Wizz Air mantiene la programación de ambos enlaces pese a que en España solo está permitido viajar por motivos laborales y de fuerza mayor y, además, el Gobierno ha impuesto la cuarentena para los pasajeros que lleguen al país.

Fuentes del aeropuerto señalaron este miércoles a este diario que la compañía ha confirmado su intención de operar ya en Zaragoza, dado que la prohibición de volar con España se levanta este jueves en Rumanía. Cualquier persona puede reservar un pasaje desde 189,99 euros para volar los martes y sábados hasta final de mes, y la compañía húngara de bajo coste reforzará el servicio con una tercera frecuencia semanal a partir de junio.

La siguiente aerolínea en sumarse será Volotea, que volverá con sus conexiones estivales por tercer año consecutivo a partir del 30 de mayo. Ese día empezará la ruta de Menorca y cinco días después aterrizarán los de Múnich y Venecia, que se prolongarán hasta finales de septiembre con dos frecuencias semanales, los lunes y jueves. Estos dos últimos están subvencionados por la DGA con un contrato que expira este año. Los billetes se pueden adquirir a partir de 17,47 euros.

No obstante, el grueso de la actividad comercial se demorará hasta principios de julio, cuando está previsto que tanto Ryanair como Air Europa y Vueling retomen sus rutas regulares. Si el plan de desescalada se cumple y no surgen rebrotes que compliquen la situación, las restricciones para viajar ya se habrán levantado para entonces.

Esto no supone que la actividad vaya a ser la misma que antes de la crisis sanitaria, puesto que la compañía irlandesa sigue sin vender billetes para su ruta estival de París, tampoco ha fijado una fecha para el consolidado enlace regular de Milán y mantiene en suspenso el anunciado estreno de la conexión con Marrakech, que iba a convertirse en el primer destino regular fuera de Europa desde Zaragoza.

Lo que sí permite la web de Ryanair es comprar billetes para volar a Viena a partir del 2 de julio, a Bruselas, un día después y a Londres, desde el día 5. Eso sí, las frecuencias se limitarán a dos semanales en cada caso, aunque a la capital inglesa habrá una tercera a partir de agosto.

La misma aerolínea estrenará la ruta de Santiago de Compostela el 3 de agosto tras múltiples aplazamientos y lo hará para volar a partir de entonces todos los lunes y viernes si no hay nuevos cambios en su programación. Cualquier viajero puede reservar plazas desde 33,55 euros.

La compañía española Vueling también aterrizará de nuevo a partir del 1 de julio con la conexión con Palma de Mallorca y un día después comenzará a volar a Tenerife. A la capital de las Baleares operará los lunes, miércoles y viernes y a Canarias, los jueves y domingos.

Su competencia directa es Air Europa, que también tiene previsto recuperar en dos meses las dos rutas insulares. A Palma de Mallorca volará los lunes, miércoles y sábados desde el 1 de julio y los mismos días a Tenerife a partir del 4 de julio, tal y como consta en su web.

A toda esta oferta se unirá la recuperación de uno de los vuelos históricos de Zaragoza, el de Ibiza, para el periodo estival. En este caso, Air Nostrum ha abierto las reservas de asientos a partir del 1 de julio. Si respeta su programación, los viajeros podrá conectar los miércoles, viernes y domingos.

El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón, Jorge Moncada, recomendó no comprar directamente los billetes en las plataformas de venta para evitar sorpresas. "Pueden cambiar su programación y los viajeros entrarían de nuevo en conflictos si quieren conseguir que les devuelvan el importe", dijo antes de sugerir que acudan a las agencias cuando reabran sus puertas a partir del 1 de junio.

Moncada señaló que ellos son profesionales que se preocupan de asegurar antes de expedir los billetes que realmente se van a operar los vuelos, como está haciendo ahora para varias empresas que necesitan desplazar a sus trabajadores. En este sentido, subrayó que por el momento los viajes están restringidos y no cabe hacerlo por turismo. "Hay que presentar un justificante de que te desplazas por motivos de trabajo y disponer de un permiso de entrada al país de destino, como le he advertido a una empresa a la que he tramitado pasajes a Oslo y Estado Unidos para montar parques eólicos", explicó.