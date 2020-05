CC.OO. denuncia falta de seguridad y deficiente servicio de Avanza Zaragoza

La Sección Sindical de CC.OO. Aragón en Avanza ha denunciado que las medidas adoptadas por la empresa y el Ayuntamiento de Zaragoza están provocando en los autobuses urbanos de Zaragoza "graves deficiencias de seguridad y prestación del servicio" y exigen incorporar a la actividad la totalidad de la flota de autobuses. En una nota de prensa la organización sindical apunta que la entrada en la fase 1 de desescalada tras la pandemia de covid-19 tiene consecuencias directas en la movilidad de las personas y por tanto, en el caso de Zaragoza, "debería haber sido reforzada incorporando a la actividad la totalidad de la flota de autobuses urbanos" con el fin de que la ciudadanía pueda moverse "con las máximas medidas de seguridad".

Para CC.OO implantar horarios de festivos para prestar servicio en un día laboral son "inapropiados" y "no cubren correctamente las frecuencias, ni en las primeras horas ni por supuesto en las últimas horas del día, sobre todo porque además los refuerzos que salen los días festivos por las tardes no estaban saliendo, condenando a los ciudadanos a esperas de hasta media hora en muchas de las líneas de la red del bus urbano”.

En opinión de CC.OO, las nuevas medidas que se han puesto en marcha refuerzan el servicio con más autobuses todo el día, pero "mantiene el insuficiente tiempo de recorrido de un festivo, en el que hay mucho menos tráfico y en el que el número de personas que se desplazan a su puesto de trabajo es mucho menor".

Además, critica, estos vehículos "se meten con calzador en los cuadros de marchas de las distintas líneas” lo que provoca que no toda la línea mantenga las mismas frecuencias de paso y genere “que los buses circulen de dos en dos y los siguientes alarguen su frecuencia de paso”. Para CC.OO, la "deficiente gestión" ha conllevado que los buses no puedan cumplir los horarios, que vayan de vacío sin prestar servicio al ciudadano, que las esperas sean mucho mayores y los viajeros "se apelotonen" en las paradas y que luego no puedan subir por superarse el aforo.